PSV mengincar revans setelah kekalahan memalukan 2-1 dari ADO Den Haag pada Sabtu. Mereka berkesempatan menebus hasil itu saat bertandang ke markas FC Porto pada Selasa dalam fase liga Liga Champions. Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemain untuk laga yang dimulai pukul 21.00.

Bosz tidak menghadapi masalah di lini pertahanan. Matej Kovár akan berdiri di bawah mistar gawang di Porto, sementara Sergiño Dest (kanan) dan Filip Kostic (kiri) mengisi posisi bek sayap PSV. Lutsharel Geertruida dan Yarek Gasiorowski, yang menggantikan Armando Obispo, menjadi duet bek tengah tim asal Eindhoven itu di Portugal.

Kodai Sano dan Mauro Júnior kembali bertugas menjaga kendali lini tengah PSV. Sven Mijnans, yang mendapat kartu merah saat menghadapi ADO Den Haag, berperan sebagai penghubung dengan lini serang tim tamu.

Seperti diketahui pada Senin, Van Bommel belum cukup bugar untuk laga tandang melawan Porto. Ia juga tidak ikut berangkat ke Portugal. Karena itu, Ivan Perisic, yang hanya duduk di bangku cadangan saat melawan ADO, akan bermain sebagai sayap kiri. Esmir Bajraktarevic mengawali laga di sayap kanan, sementara Guus Til, yang kembali bugar, menjadi penyerang paling depan dalam formasi 4-2-3-1 racikan Bosz.

Susunan pemain FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Veiga; Pepê, Samu, Pietuszewski

Pertandingan berikutnya POR Champions League 15.00 PSV

Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Mijnans; Bajraktarevic, Til, Perisic.