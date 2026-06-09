Boskamp sudah terkesan: 'Semoga dia terus seperti itu di Feyenoord'

Jan Boskamp tidak lagi mengira bahwa Robin van Persie akan dilepas oleh Feyenoord. Di sisi lain, mantan pelatih tersebut memuji ketegasan Dévy Rigaux, direktur teknis yang baru saja ditunjuk di klub asal Rotterdam tersebut.

''Saya sama sekali tidak mengharapkannya lagi,'' kata Boskamp pada Selasa saat berbincang dengan Radio Rijnmond. ''Van Persie sudah sibuk dengan transfer, dan kemudian Anda mendengar konferensi pers Rigaux. Maka Anda sendiri pun tahu apa yang sedang terjadi.''

Direktur teknis asal Belgia itu menolak untuk secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pelatih yang kini sudah hengkang tersebut dalam sebuah konferensi pers pekan lalu. Kurang dari seminggu kemudian, ia dan direktur umum Robert Eenhoorn, setelah melakukan evaluasi, menyimpulkan bahwa pelatih kepala baru sangat diperlukan.

Boskamp menilai ini terutama sebagai keputusan berani dari Rigaux yang berasal dari Club Brugge. ''Bahwa dia mengambil keputusan sekeras itu... Saya hanya berharap dia terus melakukannya. Van Persie telah mencapai targetnya. Tapi dari klub seperti Feyenoord, Anda boleh mengharapkan lebih.''

Menurut Boskamp, berbagai pilihan dan kurangnya kepercayaan dari para pemain telah menjadi faktor fatal bagi Van Persie di Feyenoord. ''Di awal musim, kami membicarakan gelar juara. Saat itu kami unggul tujuh atau delapan poin,'' kenang penggemar Feyenoord tersebut.

''Itu kemudian hancur berantakan karena semua keputusan aneh,'' keluh Boskamp yang kecewa. ''Banyak pemain yang hengkang karena Van Persie. Jika Anda tidak memiliki dukungan para pemain, maka semuanya akan berakhir.''