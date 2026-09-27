Jan Boskamp sangat memuji Mika Godts setelah penampilan penyerang sayap Belgia itu melawan Italia (menang 0-2) di Nations League. Analis itu juga mengungkapkan rasa jijiknya atas fakta bahwa Godts dilewatkan pada musim panas lalu untuk Piala Dunia.

"Tetap saja memalukan bahwa anak itu tidak boleh ikut ke Piala Dunia. Cara dia mencetak gol itu, bukankah itu kelas dunia? Bagaimana dia melewati para pemain Italia itu lalu menyelesaikannya dengan tenang. Nikmat sekali, man!", seru Boskamp dalam wawancara dengan Het Nieuwsblad.

"Ini hanya soal waktu sebelum dia juga merebut tempat inti tetap di PSG," lanjut Boskamp yang penuh pujian, ketika menanggapi anggapan bahwa para penggemar sepak bola Belgia baru sekarang menyadari Godts. "Kalau begitu, kalian harus sama malunya seperti Rudi Garcia. Di Belgia, soal Godts selalu muncul komentar bahwa dia ‘hanya’ bermain di Eredivisie."

"Tapi semua gol dan assist itu tidak tercipta dengan sendirinya. Dia punya kemampuan mencetak gol yang sangat besar. Di bawah Garcia itu memang belum keluar di tim nasional, tetapi mungkin dia memang lebih cocok dengan pelatih Belanda seperti Van Bommel," prediksi mantan pelatih itu tentang masa-masa indah bagi mantan pemain Ajax tersebut di bawah pelatih tim nasional Belanda itu.

Jika Boskamp hanya melontarkan pujian untuk Godts, dia justru sangat kritis terhadap Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti. "Lagi-lagi penampilan dari bangku cadangan yang biasa-biasa saja. Dia mendapat dua bola dan dua kali gagal mengontrolnya. Itu juga bukan hal yang sepenuhnya tak masuk akal: sekarang sudah lebih dari setahun sejak dia terakhir kali memainkan satu pertandingan penuh."

"Dari reaksinya dalam keributan kecil dengan Donnarumma, terlihat bahwa dia sedang tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia terlalu cepat tersinggung. Lukaku yang dulu berada di atas hal-hal kecil seperti itu. Semoga suatu hari nanti kita masih bisa melihatnya kembali," Boskamp tetap berharap masa-masa yang lebih baik untuk penyerang Fenerbahçe berusia 33 tahun itu.

Terakhir, Boskamp menengok kembali debut Xavi sebagai pelatih tim nasional Belanda, yang secara dramatis merebut satu poin melawan Jerman. "Cara mereka mencetak gol penyeimbang itu pada masa injury time sungguh luar biasa. Baik assist dari Van Bommel junior maupun penyelesaian akhir dari Gakpo. Sungguh enak ditonton, sama seperti saya menikmati penampilan Belgia. Menyenangkan melihat semua pelatih tim nasional baru itu membawa angin segar."