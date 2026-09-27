Jan Boskamp memuji habis-habisan Mika Godts setelah penampilan winger Belgia itu melawan Italia (menang 0-2) di Nations League. Analis tersebut juga mengungkapkan rasa muaknya atas fakta bahwa Godts dilewatkan pada musim panas lalu untuk Piala Dunia.

"Tetap saja memalukan bahwa anak itu tidak boleh ikut ke Piala Dunia. Cara dia mencetak gol itu, bukankah itu kelas dunia? Bagaimana dia melewati para pemain Italia itu lalu dengan tenang menuntaskannya. Indah sekali, man!", seru Boskamp dalam wawancara dengan Het Nieuwsblad.

"Tinggal menunggu waktu sebelum dia juga merebut tempat utama di tim inti PSG", lanjut Boskamp yang begitu antusias, saat menanggapi anggapan bahwa fans sepak bola Belgia baru sekarang menyadari Godts. "Kalau begitu, kalian harus sama malunya dengan Rudi Garcia. Di Belgia, soal Godts, Anda selalu mendapat komentar bahwa dia 'hanya' bermain di Eredivisie."

"Tetapi semua gol dan assist itu tidak tercipta dengan sendirinya. Dia punya kemampuan mencetak gol yang sangat besar. Di bawah Garcia, itu memang belum keluar di tim nasional, tetapi mungkin dia memang lebih klop dengan pelatih Belanda seperti Van Bommel", prediksi mantan pelatih itu tentang masa-masa indah bagi mantan pemain Ajax tersebut di bawah pelatih tim nasional Belanda itu.

Sementara Boskamp hanya melontarkan pujian untuk Godts, ia sangat kritis terhadap Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti. "Lagi-lagi penampilan yang biasa-biasa saja dari bangku cadangan. Dia mendapat dua bola dan dua kali gagal mengontrolnya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya aneh: sudah lebih dari satu tahun sejak terakhir kali dia memainkan satu pertandingan penuh."

"Dari reaksinya dalam insiden kecil dengan Donnarumma itu, terlihat dia sedang tidak baik-baik saja. Dia terlalu cepat tersinggung. Lukaku yang dulu berada di atas hal-hal seperti itu. Semoga suatu hari nanti kita masih bisa melihatnya lagi", Boskamp tetap berharap akan masa-masa yang lebih baik bagi penyerang Fenerbahçe berusia 33 tahun itu.

Terakhir, Boskamp menengok kembali debut Xavi sebagai pelatih tim nasional Belanda, yang pada saat-saat terakhir merebut satu poin melawan Jerman. "Cara mereka mencetak gol penyeimbang itu pada masa injury time sungguh luar biasa. Baik assist dari Van Bommel junior maupun penyelesaian akhir dari Gakpo. Sangat nikmat ditonton, sama seperti saya menikmati Belgia. Menyenangkan melihat semua pelatih tim nasional baru itu membawa angin segar."