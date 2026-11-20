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Pelatih asal Belanda Marino Bosic, juru taktik Al-Ahli, mengungkapkan alasan di balik perbedaan penampilan timnya antara laga melawan Al-Shabab sebelumnya dan laga klasik melawan rival tradisional Al-Nassr.

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Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Nassr dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshan.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi Al-Riyadiyah, Bosic mengatakan: "Setiap pertandingan memiliki kondisinya sendiri, dan saya selalu berusaha menganalisis masing-masing secara terpisah, karena setiap pertandingan berbeda satu sama lain."

Ia menambahkan: "Ketika Anda menjalani pertandingan dengan kiper yang diusir wasit, situasinya berbeda dengan laga hari ini. Kami harus menikmati momen ini dan merayakan kemenangan atas Al-Nassr."

Pelatih asal Belanda itu merujuk pada kartu merah yang diterima kiper asal Arab Saudi miliknya, Abdulrahman Al-Sanbi, yang menyebabkan timnya kalah 1-6 dari Al-Shabab pada pekan ke-12 Liga Roshan Saudi.

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Bosic kembali membahas pertandingan dengan mengatakan: "Para pemain tampil luar biasa, dengan dukungan yang mengesankan dari para suporter yang hadir."

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Ia melanjutkan: "Kembali ke awal pertandingan, kami membuat banyak kesalahan, dan titik baliknya adalah penalti yang gagal. Kemudian kami mencetak gol yang dianulir, dan keputusan itu masih saya ragukan, sebelum tembakan indah (Wenderson) Galeno mengembalikan kami ke dalam permainan. Di babak kedua, (Edouard) Mendy, (Roger) Ibañez, dan para pemain lainnya berjuang mati-matian untuk menjaga gawang kami."

Mengenai periode mendatang, pelatih asal Belanda itu berkata: "Hal tersulit dalam sepak bola adalah mempertahankan level permainan yang sama, dan setiap tim di dunia tampil lebih baik di kandang sendiri dan di hadapan suporternya."

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Namun, ia menegaskan: "Meski begitu, kami meraih hasil bagus di laga tandang, termasuk kemenangan atas Al-Fateh setelah lima tahun tanpa pernah mengalahkan mereka."

Ia menambahkan: "Keberuntungan berpihak kepada kami hari ini, tetapi kami tidak boleh melupakan kualitas kiper kami, Mendy, yang menyelamatkan tim dalam lebih dari satu kesempatan."

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Terkait alasan dicoretnya gelandang asal Ukraina Artem Bondarenko dari skuad laga klasik, Bosic menjawab: "Soal Artem, kami selalu memilih pemain yang paling siap, dan saat ini kami tidak memiliki masalah cedera selain Saleh Abu Al-Shamat."

Ia menutup: "Kami lebih suka membangun serangan dari belakang, tetapi para lawan fokus melakukan pressing tinggi, sehingga kami terpaksa mengubah gaya bermain kami untuk saat ini."

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Sebagai catatan, kemenangan ini membuat Al-Ahli mengoleksi 24 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi, terpaut 4 poin di belakang Al-Nassr yang tertahan di angka 28 poin di peringkat ketiga.

Di luar Liga Roshan, Al-Ahli menempati peringkat keenam zona Barat Liga Champions Asia Elite dengan 8 poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekali pun menelan kekalahan sejauh ini.

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Sementara di Piala Raja Arab Saudi, Al-Ahli berhasil melewati babak 32 besar setelah menang 2-1 atas Al-Anwar, dan bersiap menghadapi Al-Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, di babak 16 besar.