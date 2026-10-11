Kepala perwasitan Raymond van Meenen hadir pada Minggu pagi, bertepatan dengan pekan wasit, di Goedemorgen Eredivisie dan menjelaskan sejumlah keputusan wasit yang diperdebatkan pada pekan pertandingan ini. Ia juga mengulas kembali insiden antara Ruben van Bommel dan Aaron Bouwman.

Atas hantaman keras Van Bommel, wasit Sander van der Eijk dan wasit video Pol van Boekel menilai kartu kuning merupakan hukuman yang tepat. Namun, Van Meenen segera menyatakan kepada media bahwa keputusan itu keliru.

Van Boekel tidak senang mendengarnya. "Saya menganalisis situasi itu berdasarkan kriteria yang kami terapkan, dan jika terjadi hari ini, saya mungkin akan mengambil keputusan yang persis sama," kata petugas VAR saat itu kepada De Limburger.

"Namun, kalau atasan Anda menyatakan kepada media bahwa Anda telah melakukan kesalahan, apa lagi yang bisa saya katakan? Ia memilih menggunakan kata-kata itu. Saya akan menanganinya dengan cara berbeda."

Van Meenen mengatakan pada Minggu pagi di Goedemorgen Eredivisie bahwa Van Boekel kini agak berubah pikiran. "Rabu lalu kami berbicara dengan Van Boekel. Ia berkata: kalau dipikir-pikir, saya seharusnya turun tangan dan meminta wasit pergi ke pinggir lapangan," ungkap Van Meenen.

Armando Obispo

Salah satu keputusan yang diperdebatkan akhir pekan ini adalah tidak diberikannya kartu kuning kedua kepada Armando Obispo, yang menghentikan serangan menjanjikan Heerenveen dengan cara melanggar aturan.

Menurut Van Meenen, keputusan untuk tidak mengeluarkan kartu merah sudah tepat. "Anda bisa melihat bola memantul sekitar dua puluh meter dari kakinya. Karena itu, serangan tersebut tidak lagi menjanjikan. Jadi, ini memang pelanggaran, tetapi bagi kami bukan kartu kuning kedua."

Penalti Meerdink

Wasit video juga memainkan peran penting dalam pertandingan Feyenoord melawan AZ dengan membuat keputusan penalti yang diberikan kepada Mexx Meerdink dibatalkan. "Saya harus katakan, jika Anda memutar tayangan ini dalam kecepatan normal, itu terlihat seperti penalti, sebagaimana diputuskan wasit saat itu."

Namun, Van Meenen memuji keputusan wasit video, yang menilai Meerdink sudah mulai menjatuhkan diri sebelum Tjark Ernst menginjak kakinya. "Saya sepenuhnya bisa memahami mengapa VAR mengambil keputusan itu," kata kepala perwasitan tersebut.