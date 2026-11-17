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Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) Philippe Diallo bersiap menjadi penantang kuat Gianni Infantino untuk jabatan tertinggi di FIFA. UEFA secara bulat mendukung Diallo setelah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan saat ini akibat rencana investasi swasta yang sangat kontroversial.

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Diallo bersiap menantang dalam pemilihan presiden FIFA

Presiden FFF Diallo kini resmi bersiap menantang Infantino dalam pemilihan presiden FIFA tahun depan. Diallo mendapat dorongan kuat untuk mencalonkan diri setelah memperoleh dukungan bulat dari perwakilan asosiasi nasional di komite eksekutif UEFA.

Langkah ini menyusul janji badan pengatur sepak bola Eropa pada Agustus untuk mencari calon alternatif yang kredibel bagi kepemimpinan saat ini. Pencalonan Diallo kini tinggal menunggu pengesahan resmi oleh komite eksekutif FFF pada Selasa.

UEFA menuntut arah baru

Upaya UEFA mencari pemimpin baru bagi sepak bola dunia berakar dari kekhawatiran serius terhadap strategi komersial Infantino belakangan ini. Setelah mantan manajer Arsenal Arsene Wenger menyatakan tidak akan mencalonkan diri pada akhir pekan, Diallo dengan cepat muncul sebagai kandidat pilihan Eropa.

Menegaskan sikap bersama tersebut, pernyataan UEFA berbunyi: "Di tengah kekhawatiran serius mengenai arah FIFA, asosiasi-asosiasi nasional menyerukan pembaruan persatuan dan kepercayaan dalam komunitas sepak bola dunia.

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"Mereka juga menyerukan FIFA yang menempatkan pengembangan sepak bola di setiap kawasan dunia sebagai inti misinya, menjunjung standar tata kelola tertinggi, dan bekerja dalam kemitraan erat dengan asosiasi anggota, konfederasi, serta pemangku kepentingan sepak bola. Mereka menyatakan kepercayaan penuh kepada Philippe Diallo untuk memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan guna mewujudkan ambisi ini."

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Rencana komersial Infantino memicu ketegangan

Runtuhnya kepercayaan terhadap Infantino terutama bermula dari usulannya yang sangat kontroversial untuk mencari investasi swasta . Pengurus asal Swiss itu menginginkan perusahaan swasta mengelola aspek komersial Piala Dunia dan kompetisi besar FIFA lainnya.

Infantino tampak berada dalam posisi yang sangat rentan pada Agustus ketika rancangan investasinya ditolak keras oleh tiga benua. Sejumlah sekutu utamanya secara terbuka menyampaikan kekhawatiran mendalam tentang bagaimana tepatnya proyek kontroversial itu disusun secara tertutup.

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Karena itu, perwakilan UEFA menyerukan FIFA yang menjunjung "standar tata kelola tertinggi" dan kembali menempatkan pengembangan sepak bola dunia sebagai inti utama misinya.

Perebutan kekuasaan yang berat menanti

Meski mendapat dukungan kuat dari Eropa, Diallo menghadapi tantangan besar dan rumit untuk berhasil melengserkan Infantino. Pengurus asal Swiss yang kini menjabat itu akan maju untuk masa jabatan keempat dan dalam beberapa bulan terakhir berhasil menggalang dukungan dari jaringan sekutunya di seluruh dunia.

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Infantino kini diperkirakan akan mendapat dukungan kuat dan menentukan dari federasi-federasi di Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika Selatan untuk mempertahankan jabatannya. Namun, Diallo bukan satu-satunya sosok yang ingin mengubah keadaan dalam pemilihan mendatang. Presiden kehormatan federasi sepak bola Jepang Kozo Tashima dan mantan bek Tottenham Ramon Vega juga telah menyatakan niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden FIFA.