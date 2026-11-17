Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF) Philippe Diallo diperkirakan akan menantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA pada Maret mendatang. Diallo muncul sebagai kandidat utama Eropa setelah berdiskusi dengan petinggi Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.

Iklan

Diallo bersiap menantang Infantino

Perebutan kursi presiden FIFA diperkirakan akan berubah drastis dalam beberapa bulan mendatang. Presiden FFF Diallo diperkirakan kuat akan mengumumkan pencalonannya secara resmi untuk pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Hingga baru-baru ini, presiden petahana Infantino tidak memiliki penantang dalam upayanya untuk terpilih kembali.

Namun, badan sepakbola Eropa, UEFA, secara aktif mencari penantang yang kredibel di balik layar untuk memperebutkan jabatan tersebut. Kini, Diallo muncul sebagai kandidat pilihan untuk mewakili kepentingan Eropa. Ia bersiap bersaing langsung dengan Infantino untuk memimpin sepakbola dunia, sehingga pemilihan itu mendadak menjadi kompetitif.

Al-Khelaifi memainkan peran penting

Rencana Diallo untuk maju dalam pemilihan presiden sangat dipengaruhi oleh sejumlah tokoh politik paling berpengaruh di sepakbola. Menurut Le Figaro, presiden PSG Al-Khelaifi menjadi salah satu pendorong utama langkah tersebut. Al-Khelaifi, yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Klub Eropa (ECA), dilaporkan telah beberapa kali berdiskusi dengan presiden FFF itu.

Petinggi asal Qatar itu sangat mendorong Diallo untuk maju dan secara resmi menantang Infantino. Al-Khelaifi sendiri diketahui sebelumnya telah menolak kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Penolakan itu segera membuat UEFA mencari kandidat alternatif dari Eropa untuk mengambil peran tersebut.

Iklan Iklan

UEFA bersatu mendukung presiden FFF

Mencari penantang yang tepat bagi Infantino bukan perkara mudah bagi para pejabat sepakbola Eropa. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger sempat didekati sebagai calon kandidat , tetapi pria Prancis itu akhirnya menolak tawaran tersebut untuk maju memperebutkan jabatan tertinggi itu.

Topik Terkait

Setelah Wenger dan Al-Khelaifi dipastikan tidak mencalonkan diri, presiden UEFA Aleksander Ceferin juga memberikan dukungan kuat kepada Diallo. Dukungan bersama dari Ceferin dan Al-Khelaifi menunjukkan upaya Eropa yang terkoordinasi erat untuk menghadirkan kepemimpinan baru di FIFA.

Dukungan keduanya memberi Diallo keuntungan politik yang sangat besar menjelang pemilihan. Dengan dukungan itu, petinggi asal Prancis tersebut tidak akan menghadapi persaingan sengit memperebutkan kursi presiden seorang diri.

Iklan

Pengumuman resmi diperkirakan segera menyusul

Setelah mengamankan dukungan teguh dari para pemangku kepentingan utama Eropa, Diallo diperkirakan akan segera mengumumkan pencalonannya secara resmi. Setelah itu, ia akan memulai tugas berat membangun koalisi global.

Beberapa bulan ke depan akan sangat penting bagi presiden FFF itu untuk menyusun strategi kampanyenya menjelang pemilihan pada Maret. Ia harus meyakinkan asosiasi-asosiasi anggota di seluruh dunia bahwa pergantian kepemimpinan diperlukan demi masa depan sepakbola.

Iklan

Infantino, yang memimpin FIFA sejak 2016, kini menghadapi ancaman serius dan kredibel terhadap kelanjutan kepemimpinannya. Situasi ini membuka jalan bagi pertarungan politik yang menarik di puncak sepakbola dunia.