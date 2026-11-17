Diallo bersiap menantang Infantino
Perebutan kursi presiden FIFA diperkirakan akan berubah drastis dalam beberapa bulan mendatang. Presiden FFF Diallo diperkirakan kuat akan mengumumkan pencalonannya secara resmi untuk pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Hingga baru-baru ini, presiden petahana Infantino tidak memiliki penantang dalam upayanya untuk terpilih kembali.
Namun, badan sepakbola Eropa, UEFA, secara aktif mencari penantang yang kredibel di balik layar untuk memperebutkan jabatan tersebut. Kini, Diallo muncul sebagai kandidat pilihan untuk mewakili kepentingan Eropa. Ia bersiap bersaing langsung dengan Infantino untuk memimpin sepakbola dunia, sehingga pemilihan itu mendadak menjadi kompetitif.
Al-Khelaifi memainkan peran penting
Rencana Diallo untuk maju dalam pemilihan presiden sangat dipengaruhi oleh sejumlah tokoh politik paling berpengaruh di sepakbola. Menurut Le Figaro, presiden PSG Al-Khelaifi menjadi salah satu pendorong utama langkah tersebut. Al-Khelaifi, yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Klub Eropa (ECA), dilaporkan telah beberapa kali berdiskusi dengan presiden FFF itu.
Petinggi asal Qatar itu sangat mendorong Diallo untuk maju dan secara resmi menantang Infantino. Al-Khelaifi sendiri diketahui sebelumnya telah menolak kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Penolakan itu segera membuat UEFA mencari kandidat alternatif dari Eropa untuk mengambil peran tersebut.
UEFA bersatu mendukung presiden FFF
Mencari penantang yang tepat bagi Infantino bukan perkara mudah bagi para pejabat sepakbola Eropa. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger sempat didekati sebagai calon kandidat, tetapi pria Prancis itu akhirnya menolak tawaran tersebut untuk maju memperebutkan jabatan tertinggi itu.
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Setelah Wenger dan Al-Khelaifi dipastikan tidak mencalonkan diri, presiden UEFA Aleksander Ceferin juga memberikan dukungan kuat kepada Diallo. Dukungan bersama dari Ceferin dan Al-Khelaifi menunjukkan upaya Eropa yang terkoordinasi erat untuk menghadirkan kepemimpinan baru di FIFA.
Dukungan keduanya memberi Diallo keuntungan politik yang sangat besar menjelang pemilihan. Dengan dukungan itu, petinggi asal Prancis tersebut tidak akan menghadapi persaingan sengit memperebutkan kursi presiden seorang diri.
Pengumuman resmi diperkirakan segera menyusul
Setelah mengamankan dukungan teguh dari para pemangku kepentingan utama Eropa, Diallo diperkirakan akan segera mengumumkan pencalonannya secara resmi. Setelah itu, ia akan memulai tugas berat membangun koalisi global.
Beberapa bulan ke depan akan sangat penting bagi presiden FFF itu untuk menyusun strategi kampanyenya menjelang pemilihan pada Maret. Ia harus meyakinkan asosiasi-asosiasi anggota di seluruh dunia bahwa pergantian kepemimpinan diperlukan demi masa depan sepakbola.
Infantino, yang memimpin FIFA sejak 2016, kini menghadapi ancaman serius dan kredibel terhadap kelanjutan kepemimpinannya. Situasi ini membuka jalan bagi pertarungan politik yang menarik di puncak sepakbola dunia.