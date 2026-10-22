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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Bos Man City Eno Maresca menyatakan penyerang bintang Erling Haaland “100 persen” bugar untuk laga melawan Aston Villa

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Manajer Manchester City Enzo Maresca membawa kabar baik bagi skuadnya dengan memastikan Erling Haaland sepenuhnya bugar untuk laga Premier League mendatang melawan Aston Villa. Penyerang asal Norwegia itu absen pada pertandingan tengah pekan sebagai langkah pencegahan, tetapi kini siap memimpin lini serang saat sang juara berupaya mempertahankan rekor sempurna mereka di kompetisi domestik.

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Haaland siap kembali tampil di Liga Primer

Penyerang tajam itu duduk di bangku cadangan saat klubnya menjalani laga kompetisi Eropa pada tengah pekan, sehingga sempat muncul sedikit kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk akhir pekan. Namun, pelatih asal Italia itu segera menepis kekhawatiran soal kondisi penyerang andalannya saat City bersiap menghadapi pertandingan pada Sabtu siang. Pemain timnas Norwegia tersebut sebelumnya mengalami cedera ringan dalam laga melawan Ipswich baru-baru ini, tetapi telah cukup pulih untuk masuk dalam skuad yang bertandang. Kepastian dari Maresca memastikan pencetak gol paling berbahaya di liga itu siap memimpin lini serang melawan tim asuhan Unai Emery.

Maresca menegaskan status sang penyerang, sembari mengakui bahwa kondisi pemain lain masih dinilai. "Kami akan menjalani sesi latihan sore ini. Mereka semua bisa saja tersedia atau tidak. Kondisi mereka masih diragukan. Kemarin, kondisi mereka semua membaik dan kami akan melihatnya sore ini. Erling satu-satunya yang 100 persen siap tampil, sedangkan untuk tiga pemain lainnya kami harus menunggu sesi latihan hari ini," ujarnya, seperti dikutip Manchester Evening News.

City mencemaskan kondisi tiga pemain


Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Meski kabar mengenai Haaland sangat positif, pelatih City masih mencemaskan kesiapan tiga pemain tim utama lainnya. Nico O'Reilly, Matheus Nunes, dan Mateo Kovacic sama-sama absen pada pertandingan tengah pekan setelah mengalami masalah seusai laga melawan Ipswich. Jika ketiganya tidak masuk skuad, pilihan Maresca di lini tengah akan berkurang, terutama karena jadwal padat menanti sang juara bertahan.

Tim medis terus bekerja agar ketiganya dapat ambil bagian dalam pertandingan akhir pekan, tetapi kepastian mereka tampil masih menunggu selesainya sesi latihan terakhir. Maresca menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu terhadap para pemainnya, meski tetap berharap perkembangan positif dalam pemulihan mereka membuat ketiganya siap tampil. Keputusan akhir mengenai keterlibatan mereka diperkirakan akan diambil sesaat sebelum tim bertolak ke West Midlands.

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Semenyo menepi, Foden tampil menonjol

Situasi cedera semakin rumit dengan absennya Antoine Semenyo untuk waktu lama. Sang penyerang mengalami cedera lutut serius saat menghadapi Ipswich dan diperkirakan harus menepi selama sekitar delapan pekan. Kondisi ini mengurangi pilihan rotasi di lini serang, sehingga para penyerang lain yang fit mendapat tekanan lebih besar untuk mempertahankan ketajaman City sepanjang bulan-bulan musim gugur.

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Di tengah absennya Semenyo, Phil Foden telah menunjukkan bahwa ia siap memikul tanggung jawab lebih besar. Pemain timnas Inggris itu menjadi bintang pada pertandingan tengah pekan dengan mencetak hat-trick sensasional yang menegaskan peran pentingnya bagi tim. Maresca akan sangat mengandalkan kreativitas dan ketajaman Foden dalam menuntaskan peluang sementara Semenyo memulai proses pemulihan panjangnya, agar tim tetap mampu bersaing di semua ajang meski sejumlah pemain absen.

Mempertahankan start sempurna


Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

City saat ini unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer setelah memenangi tujuh pertandingan pertama mereka. Arsenal membuntuti dan dijadwalkan menghadapi Everton pada Sabtu malam, sehingga Manchester City harus meraih tiga poin lagi di Villa Park. Meski staf pelatih menghadapi berbagai persoalan cedera, suasana di dalam tim tetap positif saat mereka berupaya memperlebar keunggulan di puncak klasemen.

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"Suasana tim sangat baik. Kami senang dengan awal musim kami, tetapi kami ingin meraih lebih banyak kemenangan," jelas Maresca. "Kami senang saat ini, tetapi kami menginginkan lebih. Kami senang dengan awal musim kami, tetapi kami menginginkan lebih, jadi kami akan berusaha mempersiapkan diri untuk memenangi pertandingan hari Sabtu."

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.