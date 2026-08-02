Seperti yang diisyaratkan direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, setelah hasil imbang 2-2 dalam laga uji coba melawan FC Paris, perbedaan valuasi transfer kedua klub masih menjadi kendala besar dalam negosiasi.

"Kami masih terus berunding," jelas Wohlgemuth, namun ia segera menegaskan bahwa mereka "masih sangat jauh" dari hasil positif dari sudut pandang kubu Schwaben.

Menurut kabar yang beredar, Wolfsburg bersedia melepas penyerang mereka yang ingin hengkang apabila ada klub peminat yang menyodorkan nilai transfer minimum yang diminta sebesar 25 juta euro. Setidaknya untuk saat ini, Stuttgart tampaknya belum siap melakukan itu.

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VfB Stuttgart menggelar pemusatan latihan di Bayern mulai Senin

Berkat penjualan terbaru bek tengah Konstantinos Koulierakis, yang bergabung dengan AS Roma dengan nilai yang dikabarkan sebesar 17 juta euro, VfL tidak sepenuhnya bergantung pada pemasukan transfer. Karena itu, mereka bersikap keras dalam negosiasi. Selain itu, Wolfsburg juga masih mendapat dukungan finansial kuat dari VW.

Pejcinovic sendiri disebut terbuka untuk pindah ke VfB. Pemain 21 tahun itu menjadi salah satu dari sedikit titik terang pada musim lalu, yang berakhir dengan degradasi pertama VfL Wolfsburg ke 2. Bundesliga. Ia mencetak 12 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Ia masih terikat kontrak dengan klub Niedersachsen itu hingga 2029.

Setidaknya dalam laga uji coba melawan Telstar 1893 (3-1) pada Jumat, Pejcinovic tidak masuk dalam skuad Wolfsburg. Apakah hal itu berkaitan dengan negosiasi transfer, Wohlgemuth tidak bisa memastikannya: "Pertanyaan itu sebaiknya ditujukan kepada para petinggi VfL."

Stuttgart asuhan pelatih Sebastian Hoeneß akan menjalani pemusatan latihan pada Senin di Grassau am Chiemsee. Setelah para pemain Jerman peserta Piala Dunia, Angelo Stiller, Jamie Leweling, dan Deniz Undav, serta Ermedin Demirovic (Bosnia-Herzegovina) dan Jeremy Arevalo (Ekuador), sudah kembali bergabung dengan tim untuk menjalani tes performa pada Jumat, Bilal El Khannouss (Maroko) dan Luca Jaquez (Swiss) juga diharapkan kembali dalam kamp di Bayern tersebut.