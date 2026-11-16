Bos Inter Cristian Chivu dengan rendah hati menolak perbandingan dengan Jose Mourinho setelah meraih penghargaan Pelatih Terbaik Serie A

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Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Italia setelah menerima penghargaan bergengsi Panchina d'Oro untuk musim 2025-26. Meski mendapat penghargaan itu, mantan bek tersebut segera menepis perbandingan dirinya dengan sosok legendaris Jose Mourinho.

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Chivu tetap membumi setelah meraih Panchina d'Oro

Chivu resmi mengukuhkan diri sebagai salah satu pelatih dengan kemampuan taktik terbaik di sepakbola Eropa setelah meraih Panchina d'Oro untuk musim 2025/26. Pelatih Inter itu memenangi penghargaan utama dengan 16 dari 43 suara, mengungguli Cesc Fabregas dari Como dan Gian Piero Gasperini, sosok veteran Atalanta. Namun, meski masuk dalam daftar bergengsi para pemenang yang mencakup nama seperti Antonio Conte, Chivu menunjukkan kerendahan hati saat wartawan menyebut nama-nama tokoh besar Inter yang mendahuluinya.

"Saya memikirkan kesempatan yang diberikan kepada saya, klub yang menaruh kepercayaan kepada saya dan para pemain, serta hal-hal baik yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun ini. Saya berusaha mempertahankan level tinggi dan standar yang penting bagi klub kami serta sepakbola Italia di Eropa," kata Chivu, seperti dikutip oleh TUTTOmercatoWEB. Pelatih asal Rumania itu menekankan pentingnya stabilitas di lingkungan klub, seraya mencatat bahwa Inter telah menemukan ritmenya setelah bertahun-tahun membangun tim. "Anda kalah dan itu menjadi tragedi, Anda menang dan muncul euforia: keseimbangan perlu ditemukan, dan kami sebagai klub sudah menemukannya sejak beberapa waktu lalu," tambahnya.

Menolak perbandingan dengan Mourinho

Perbandingan dengan Mourinho sulit dihindari mengingat Chivu pernah bermain di bawah arahan pelatih asal Portugal itu saat Inter meraih treble bersejarah pada 2010. Mourinho merupakan pelatih asing terakhir yang memenangi Panchina d'Oro saat menangani Inter, tetapi Chivu bersikeras dirinya belum layak disejajarkan dengan mantan mentornya tersebut. Pelatih Inter itu mengakui perbandingan tersebut membuatnya tidak nyaman mengingat perbedaan jumlah trofi yang mereka raih pada tahap karier kepelatihannya saat ini.

"Dibandingkan dengan Mourinho terlalu berlebihan bagi saya, itu membuat saya malu. Dia sosok hebat, sementara saya baru memulai. Saya berharap bisa meraih sebagian dari apa yang telah dia menangi. Itu akan membuat saya menjadi orang yang bahagia dan pelatih yang lebih bahagia daripada sekarang," ujar Chivu.

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Persaingan memperebutkan Scudetto

Karena Inter kerap disebut sebagai favorit kuat yang jauh mengungguli pesaingnya untuk meraih gelar Serie A, Chivu ditanya apakah timnya benar-benar tak memiliki lawan sepadan saat tampil di level terbaik. Sang pelatih menyatakan tidak menyukai label semacam itu dan mengisyaratkan bahwa jalan dari ekspektasi menuju hasil nyata penuh kesulitan. Ia yakin timnya harus terus membuktikan diri di lapangan, alih-alih mengandalkan reputasi sebagai tim terkuat di liga.

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"Saya tidak menyukai label tertentu. Terlalu mudah menyebut Inter sebagai favorit yang sangat kuat dan harus menang. Tidak, Inter harus melakukan apa yang selalu dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir, dengan hasil dan konsistensi yang telah ditunjukkannya di Italia dan Eropa. Namun, itu harus dibuktikan. Jalan dari kata-kata menuju tindakan masih panjang dan batasnya tipis. Kita semua melihat perbedaannya: kalah satu pertandingan dianggap tragedi, lalu menang dua kali dan muncul euforia. Kami perlu menemukan keseimbangan, dan kami sebagai klub sudah menemukannya sejak beberapa waktu lalu," jelas Chivu.

Fokus pada jadwal pertandingan mendatang

Ketika ditanya lawan mana yang paling ia takuti dalam persaingan memperebutkan Scudetto, Chivu tetap teguh dengan pendiriannya dan menegaskan bahwa timnya hanya perlu memikirkan penampilan sendiri. Ia menepis gagasan bahwa mereka harus takut kepada tim lain dan memilih berfokus pada motivasi dari dalam tim yang dibutuhkan untuk tetap berada di puncak. Pola pikir ini diharapkan dapat membawa Inter melewati periode musim dingin yang berat, dengan jadwal pertandingan padat menjelang akhir tahun kalender.

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"Saya tidak takut kepada siapa pun, itu bukan bagian dari mentalitas saya. Kami harus melihat diri sendiri dan tampil kompetitif di setiap pertandingan, dengan kesadaran bahwa tidak ada yang memberikan apa pun secara cuma-cuma. Kami harus berusaha selalu menampilkan versi terbaik dari diri kami," kata Chivu. "Saya berharap kami bisa melanjutkan dari titik terakhir kami: ritme yang bagus, keseimbangan, agresivitas, dan kualitas. Saya berharap tim ini akan berusaha meraih kemenangan atau menuntaskan rangkaian banyak pertandingan dari akhir pekan ini hingga 22 Desember."