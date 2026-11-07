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Pelatih Coventry City, Frank Lampard, mengkritik perwasitan Liga Primer Inggris dan aturan soal menjambak rambut setelah tiga keputusan merugikan timnya dalam kekalahan 3-1 di markas Everton pada Jumat. Mantan pelatih Everton itu geram setelah bek James Tarkowski tidak dihukum penalti karena menarik rambut Caleb Yirenkyi.

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Tiga keputusan membuat manajer tim tamu frustrasi

Lampard menyaksikan timnya unggul lewat Yann Gboho selepas turun minum sebelum dua gol Thierno Barry dan gol Kiernan Dewsbury-Hall pada menit-menit akhir memastikan kebangkitan Everton. Namun, tim tamu geram setelah wasit Stuart Attwell dan asisten wasit video Timothy Wood menolak tiga protes penting mereka. Selain insiden antara Tarkowski dan Yirenkyi, Coventry tidak mendapat keputusan yang mereka harapkan atas dugaan pelanggaran Vitalii Mykolenko terhadap Taiwo Awoniyi serta dugaan handball Barry.

Aturan yang dilonggarkan memicu perdebatan soal penalti

Meski aturan mengenai tindakan menarik rambut dilonggarkan musim ini setelah tiga kartu merah musim lalu, sehingga hanya tindakan dengan kekuatan berlebihan dan unsur kesengajaan yang berujung pengusiran, Lampard merasa tarikan Tarkowski di dalam kotak penalti pada babak pertama tetap merupakan pelanggaran yang jelas.

Berbicara seusai pertandingan, Lampard mengatakan: "Mereka bilang tarikannya tidak cukup kuat dan menurut saya ini persoalan yang sulit. Apa yang bisa disebut menarik rambut? Mereka sudah memutuskan itu tarikan rambut, tetapi tidak cukup kuat. Saya sudah melihat insiden-insiden itu. Terkadang, karena emosi saat pertandingan berlangsung, Anda tidak bisa menilainya dengan jernih dari pinggir lapangan.

"Menurut saya aturannya baik-baik saja. Itu bukan kartu merah. Saya bisa memahami hal itu karena dalam pertandingan sepakbola banyak hal terjadi yang tidak terlalu dramatis. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, tetapi menurut saya, jika aturannya tetap menyatakan bahwa itu pelanggaran, saya merasa itu memang pelanggaran."

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Dua manajer berbeda pendapat soal insiden handball

Meski tayangan ulang menunjukkan kontak Mykolenko terhadap Awoniyi terjadi tepat di luar kotak penalti sebelum gol pembuka Gboho, Wood juga menyatakan gol kedua Barry sah kendati bola tampak berubah arah setelah mengenai lengannya.

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Menanggapi kedua insiden itu, Lampard menambahkan: "Menurut saya, pelanggaran terhadap Taiwo di garis kotak penalti adalah penalti. Wasit seharusnya tetap menyatakan itu pelanggaran saat kejadian, tetapi ia membiarkan permainan berlanjut, dan saya merasa itu penalti.

"Insiden Barry adalah handball. Saya dengar mereka bilang bola tidak mengenai tangannya, tetapi saya melihat sudut tayangan yang menunjukkan ia menyentil bola masuk lewat sentuhan terakhirnya. VAR ada untuk menangani hal seperti itu.

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"Saya tidak bisa duduk di sini dan mengatakan bahwa saya tahu segalanya dan mereka seharusnya mengabulkan ketiganya. Kalaupun satu atau dua keputusan tidak berpihak kepada kami, keputusan-keputusan itu jelas akan mengubah jalannya pertandingan."

Namun, manajer Everton David Moyes membantah dugaan handball itu sembari mempertanyakan aturan soal menarik rambut: "Sudah banyak [keputusan] yang merugikan kami. Bola jelas tidak mengenai tangannya.

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"Aturan soal menarik rambut sudah berubah, jadi kalau memang terjadi, hukumannya kartu kuning. Namun, menurut saya aturan itu tetap konyol untuk diterapkan dalam pertandingan. Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak memperbaikinya secara menyeluruh karena menurut saya aturan itu sama sekali tidak bagus."

Jeda internasional memberi kesempatan untuk memulai kembali

Kemenangan pada Jumat mengangkat tim Moyes ke posisi kelima klasemen, sementara Coventry tetap berada di peringkat ke-16 menjelang jeda internasional November. Coventry pun mempertanyakan mengapa gol Barry disahkan ketika gol Nottingham Forest dalam situasi serupa dianulir saat menghadapi Tottenham Hotspur pada awal musim ini. Lampard kini harus membangkitkan kembali semangat skuadnya yang merasa dirugikan sebelum kompetisi kasta tertinggi bergulir lagi akhir bulan ini.