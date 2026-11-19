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Mauricio Pochettino resmi tiba di Manchester United. Pelatih baru itu sudah berupaya memperkuat skuad dengan membidik pemain yang pernah ditanganinya di tim nasional. Pelatih asal Argentina tersebut dilaporkan memprioritaskan perekrutan pemain menonjol di La Liga yang sangat dikenalnya semasa melatih USMNT.

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Manchester United pertimbangkan perekrutan bek Villarreal pada Januari

Menurut The Daily Telegraph, Manchester United telah membahas kemungkinan merekrut bek sayap Villarreal berusia 22 tahun, Alex Freeman, pada Januari. Pochettino, yang pekan lalu dipastikan menjadi pengganti Michael Carrick sebagai pelatih baru Manchester United, akan mendapat dukungan untuk mendatangkan seorang bek sayap dan seorang penyerang pada bursa transfer mendatang.

Freeman tampil mengesankan sejak bergabung dengan Villarreal pada Januari 2026 dan menjadi pemain penting di tim utama asuhan Inigo Perez. Setelah memulai karier sebagai pemain sayap, ia memantapkan diri sebagai bek kanan sekaligus menunjukkan kemampuan untuk bermain di sisi kiri.

Mantan manajer Tottenham dan Chelsea itu sebelumnya melatih Freeman di USMNT. Pochettino memberinya kesempatan menjalani debut bersama tim nasional senior dan memasukkannya ke susunan pemain inti dalam empat dari lima pertandingan Amerika Serikat di Piala Dunia.

Pochettino puji potensi Freeman untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia

Pochettino mengungkapkan kekagumannya kepada Freeman pada Juni, setelah pemain muda itu mencetak gol dalam kemenangan Amerika Serikat atas Australia di Piala Dunia. Saat membahas perkembangannya seusai pertandingan, pelatih asal Argentina tersebut memuji mentalitas dan potensi Freeman.

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"Dia sangat rendah hati, punya karakter yang luar biasa, dan selalu mendengarkan," kata Pochettino. "Sangat menyenangkan berada bersamanya dan melatihnya. Dia pemain yang luar biasa. Bagi saya, [dia berpotensi] menjadi salah satu pemain terbaik di dunia pada posisinya."

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Penguatan lini belakang jadi fokus Pochettino

Freeman bukan satu-satunya pemain tim nasional Amerika Serikat yang masuk radar United. Bek kiri Fulham Antonee Robinson dan penyerang USMNT Folarin Balogun juga dikaitkan dengan kepindahan pada Januari. Setelah menahan diri dari pengeluaran besar untuk lini belakang pada bursa transfer sebelumnya, United bisa kembali mempertimbangkan penguatan sektor pertahanan pada 2027. Zamora pun menilai Robinson layak masuk dalam pembahasan.

Berbicara kepada GOAL, ia berkata: "Saya rasa begitu. [Robinson] tampil relatif konsisten sebagai bek sayap selama bertahun-tahun. Dia bisa menjadi salah satu opsi yang kini punya banyak pengalaman. Dia sudah bertahun-tahun bermain di Premier League, juga di level internasional, jadi dia pemain berbakat lainnya yang terus menunjukkan kualitasnya bersama Fulham. Sejujurnya, saya tertarik melihat bagaimana mereka tampil di bawah [Alvaro] Arbeloa."

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Laga melawan Liverpool menanti sebelum perburuan pemain pada Januari

Sebelum mengalihkan perhatian ke perekrutan pemain pada Januari, Pochettino menghadapi ujian langsung sebagai pelatih. Tiba di Manchester hari ini , pelatih baru itu bersiap memimpin pertandingan pertamanya, yakni laga tandang melawan Liverpool akhir pekan ini.

Performa para pemain United yang ada saat ini dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan daftar akhir pemain incaran Pochettino untuk bursa transfer musim dingin. Jika ia berupaya kembali bekerja sama dengan Freeman, United harus membujuk Villarreal melepas pemain inti pentingnya di tengah musim.