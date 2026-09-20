Dalam perseteruan lumpur yang ganjil soal Julian Alvarez, Joan Laporta melontarkan serangan keras pada akhir pekan. Setelah rapat umum FC Barcelona yang berlangsung selama sepuluh jam pada Sabtu, tentu saja perseteruan berkepanjangan dengan Atletico Madrid menjadi topik pembahasan.

"Mereka bersikap seolah tersinggung karena tidak ada cara untuk membenarkan perilaku mereka. Kami melakukan apa yang biasanya dilakukan: ada komunikasi antara klub, dan setelah itu saya juga berkomunikasi secara pribadi dengan Gil Marín."

Bos Atletico itu disebut mengatakan kepada Laporta bahwa Alvarez tidak akan pindah ke Barcelona karena kubu Madrid tidak punya alternatif untuk menggantikan penyerang terbaik mereka. Sejauh ini, semuanya masih normal.

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Apa yang saling dituduhkan Atletico dan Barcelona?

Namun pada akhirnya, Atleti disebut bersikap "sepenuhnya tidak pantas", kecam Laporta. "Saya tidak tahu apa penyebabnya, saya memang bisa membayangkannya, tetapi saya tidak punya bukti," jelasnya. "Kami menerima pesan bahwa mereka akan menjualnya ke semua klub kecuali ke Barca. Lalu mereka menunjukkan wajah aslinya dan mengatakannya secara terbuka."

Namun tampaknya persoalan Alvarez - kemungkinan sampai periode transfer berikutnya - sudah ditutup di FC Barcelona. Itu disebut sebagai "masa lalu, dan kami sangat puas dengan skuad yang kami miliki, dan pelatih juga sangat senang".

Pada musim panas lalu, Alvarez dan Barca terlibat rayuan panas yang dijalani dengan sangat terbuka. Saat Piala Dunia, misalnya, penyerang Argentina itu menyatakan bahwa ia sudah menyampaikan secara internal soal kepergiannya dari Madrid. Namun Atletico tetap keras kepala. Sesaat sebelum akhir periode transfer, seorang pejabat klub mengatakan kepada Marca: "Peluang kami menjualnya ke Barca adalah nol persen. Dalam kasus ini, ini bukan soal uang, melainkan soal harga diri. Sebuah kampanye telah dilancarkan dengan kebohongan dan setengah kebenaran."

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Bagaimana sejauh ini musim Julian Alvarez berjalan?

Secara olahraga, drama ini tidak menguntungkan Alvarez maupun Atletico. Sang penyerang sejauh ini, terkendala masalah otot dan jelas terpukul secara mental setelah drama musim panas serta kebencian yang terasa dari fansnya sendiri, nyaris tidak memainkan peran berarti.

Pemain 26 tahun itu baru mencatat total 55 menit di La Liga lewat dua penampilan singkat. Ia pun belum terlibat dalam gol. Pada laga pembuka Liga Champions, ia baru-baru ini bermain 90 menit saat menghadapi Liverpool dan juga mencatatkan satu assist, tetapi pertandingan itu berakhir dengan kekalahan 1-2. Sementara itu, Barcelona tanpa Alvarez justru melumat liga: tujuh kemenangan dan 31:7 gol sejauh ini dibukukan tim asuhan Hansi Flick.