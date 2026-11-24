Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Arsenal Mikel Arteta memberi pesan tegas kepada Ethan Nwaneri saat timnya bersiap menjamu Borussia Dortmund di Emirates Stadium. Lulusan akademi itu dipinjamkan ke Bundesliga untuk menambah pengalaman di level senior, tetapi Arteta menegaskan reputasinya tidak banyak berarti di Jerman.

Iklan

Arteta beri peringatan tegas kepada Nwaneri

Saat Arsenal bersiap menghadapi laga penting Liga Champions , situasi Nwaneri menjadi sorotan. Pemain muda itu menjalani musim ini bersama Dortmund , tetapi setelah mengawali kiprahnya dengan baik, menit bermainnya belakangan berkurang. Arteta menegaskan bahwa membela klub sebesar Arsenal tidak otomatis memberi seorang pemain tempat sebagai starter di klub lain, terutama di papan atas Bundesliga.

"Seperti yang Anda katakan, awalnya dia cukup sering bermain, terutama sebagai starter, meski tidak menuntaskan banyak pertandingan. Belakangan, dia tidak banyak bermain. Dia harus membuktikan bahwa dirinya layak bermain. Dia bermain di papan atas Bundesliga, dan para pemain di sana punya bakat serta kualitas luar biasa dan mereka menunjukkannya. Itulah kenyataan dalam sepak bola," kata pelatih asal Spanyol itu.

Arteta tantang Nwaneri membuktikan diri

Arteta menambahkan bahwa Nwaneri memiliki mentalitas untuk membuktikan diri dan merebut kembali tempatnya di tim. Ia menegaskan bahwa datang dari klub besar Liga Primer tidak otomatis memberi keuntungan di lingkungan yang kompetitif seperti Dortmund. Sang manajer ingin pemain remaja itu menunjukkan kualitas yang diperlukan untuk "membuktikan bahwa dirinya layak menang" selama sisa masa peminjamannya dari Emirates.

"Ketika Anda pergi ke sana, berasal dari Arsenal tidak memberi Anda keuntungan apa pun, jadi Anda harus membuktikan diri. Pertama-tama, Ethan punya mentalitas untuk melakukannya, lalu kualitas untuk melakukannya. Hal-hal ini adalah bagian dari perjalanan dan bagian dari sebuah musim. Dia harus membuktikan diri dan menunjukkan bahwa dirinya layak menang," ujarnya.

Iklan Iklan

Kabar terbaru cedera David Raya

Selain memantau pemain pinjaman, Arsenal menghadapi masalah besar di posisi penjaga gawang setelah David Raya dipastikan absen dalam laga Eropa tengah pekan ini . Pemain timnas Spanyol itu baru-baru ini mengalami cedera yang mengkhawatirkan. Meski tanda-tanda awal lebih positif daripada yang semula dikhawatirkan, ia tidak akan tersedia untuk menghadapi pemuncak klasemen Bundesliga. Arteta mengakui klub sempat khawatir sang penjaga gawang harus absen dalam waktu lama.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ARS Champions League 15.00 BVB Tonton

"Sayangnya, dia belum bugar untuk pertandingan besok, tetapi cederanya tampaknya tidak terlalu serius. Kami perlu melakukan beberapa pemeriksaan lagi besok, tetapi kondisinya cukup menggembirakan. Melihat rasa sakit yang dia tunjukkan tepat setelah kejadian itu, kami semua cukup khawatir, tetapi kondisinya tampaknya lebih baik daripada yang kami perkirakan," jelas Arteta.

Arteta hormati perkembangan Dortmund

Dortmund datang ke London sebagai pemuncak klasemen Bundesliga, pencapaian yang jelas menarik perhatian Arteta. Tim Jerman itu mengalahkan Arsenal dalam laga persahabatan pramusim musim panas lalu. Menurut manajer Arsenal tersebut, performa Dortmund saat ini di kompetisi domestik maupun Eropa menegaskan status mereka sebagai lawan papan atas. Ia memuji kemampuan skuad berkualitas mereka untuk mendominasi pertandingan dan terus menciptakan ancaman serangan.

Iklan

"Ada alasan mengapa mereka berada di puncak Bundesliga dan telah memenangi sejumlah pertandingan di Liga Champions, terlebih dengan cara mereka melakukannya. Jadi, kami tahu besok akan menghadapi tim papan atas dan kami siap," kata Arteta.