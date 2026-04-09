Borussia Dortmund, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan BVB secara langsung di TV dan streaming langsung?

Meskipun perjalanan Schwarz-Gelben di Piala DFB telah berakhir, mereka masih harus berjuang di Bundesliga dan Liga Champions. Bagi yang tidak ingin melewatkan satu pertandingan pun, tidak ada pilihan lain selain berlangganan beberapa layanan dari penyedia yang berbeda.

Borussia Dortmund, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan BVB secara langsung di TV dan streaming langsung?

Menonton Borussia Dortmund di Bundesliga dan Liga Champions secara langsung di TV dan streaming

Pada musim ini, hak siar Bundesliga dibagi antara Sky dan DAZN. Sky menayangkan pertandingan pada Jumat malam, semua pertandingan pada Sabtu siang, serta pertandingan utama pada Sabtu malam. Dengan demikian, sekitar 80 persen dari semua pertandingan Bundesliga disiarkan langsung dan eksklusif di Sky. Di WOW atau melalui aplikasi Sky-Go, Anda dapat menonton pertandingan BVB melalui siaran langsung.

DAZN akan menyiarkan sebagian besar pertandingan Bundesliga pada musim 2025/2026. Layanan streaming ini akan menayangkan pertandingan-pertandingan pada hari Sabtu. Selain itu, semua pertandingan tunggal pada hari Minggu akan disiarkan langsung dan eksklusif di DAZN. Dengan demikian, jadwal siaran bergantung pada jadwal pertandingan Borussia Dortmund.

Bundesliga hanya dapat disaksikan secara langsung di TV gratis melalui SAT.1 pada tanggal-tanggal tertentu – misalnya pada pertandingan pembuka babak pertama dan kedua atau pada pertandingan Jumat terakhir sebelum jeda musim dingin.

Pertandingan Liga Champions dibagi antara DAZN dan Amazon Prime. DAZN menyiarkan delapan dari sembilan pertandingan pada hari Selasa serta semua pertandingan pada Rabu malam secara langsung, selain itu, siaran konferensi juga ditayangkan di sana pada kedua hari pertandingan tersebut. Amazon Prime menayangkan pertandingan utama pada hari Selasa.

Jika Borussia Dortmund mencapai final, pertandingan tersebut juga dapat ditonton secara gratis – siarannya akan ditayangkan oleh ZDF.

Borussia Dortmund, semua informasi siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan BVB secara langsung di TV dan streaming langsung? Ticker langsung di SPOX

Borussia Dortmund, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan BVB secara langsung di TV dan streaming langsung? Profil klub