Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
imago-sport-1084289495.jpgIMAGO
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Borussia Dortmund perkenalkan ‘Fan Mode’ di aplikasi resmi klub untuk memberi penghargaan kepada suporter yang tidak menggunakan ponsel selama laga kandang

Ikuti GOAL di Google

Raksasa Jerman Borussia Dortmund bekerja sama dengan sponsor utamanya, Vodafone, untuk meluncurkan inisiatif digital yang mengajak suporter yang datang ke pertandingan agar tetap menyimpan ponsel di saku selama berada di Signal Iduna Park. Suporter yang tidak melihat layar ponsel saat bola sedang dimainkan akan mengumpulkan poin untuk memenangkan hadiah eksklusif BVB.

Iklan

Suporter dapat hadiah dengan menjauh dari ponsel

Klub Bundesliga itu telah mengintegrasikan fitur sukarela 'Fan Mode' ke dalam aplikasi resmi BVB untuk mengurangi gangguan dari ponsel di tribune selama laga kandang. Fitur ini tersedia di perangkat iOS dan Android bagi penonton yang mengaktifkan layanan lokasi untuk mengonfirmasi kehadiran mereka di stadion, dan bekerja seperti mode pesawat. Setelah fitur diaktifkan dan dikunci, aplikasi memberikan poin untuk setiap menit ponsel tidak disentuh selama pertandingan berlangsung.

Survei soroti meningkatnya gangguan di tribune

Diumumkan melalui situs resmi klub, inisiatif ini menyusul survei Vodafone pada 2023 terhadap 1.000 penonton yang rutin menghadiri pertandingan. Survei itu mengungkapkan bahwa 63 persen di antaranya sering menggunakan ponsel selama pertandingan, di tengah meningkatnya rasa terganggu akibat swafoto, siaran langsung, dan penggunaan media sosial di tribune.

Menekankan keinginan untuk menjaga atmosfer hari pertandingan, direktur utama Dortmund Carsten Cramer mengatakan: "Bersama Vodafone, kami memiliki mitra yang tidak hanya memahami kemampuan teknologi, tetapi juga kapan teknologi harus dikesampingkan. 'Fan Mode' menyampaikan pesan yang kuat: di sini, sebuah perusahaan teknologi global secara khusus menggunakan kemampuan inovasinya untuk melindungi pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun.

"Lebih dari 81.000 orang di stadion, bernyanyi, bersorak, dan menahan napas bersama: momen di sini dan saat ini tak tergantikan. Dan itulah yang bersama-sama kami jadikan fokus utama."

Iklan
Iklan

Pimpinan perusahaan telekomunikasi dukung inisiatif di stadion

Meski penonton boleh memeriksa perangkat mereka saat jeda babak pertama, mereka harus mengaktifkan kembali pengaturan tersebut di aplikasi untuk babak kedua sebelum pengumpulan poin berakhir saat peluit akhir dibunyikan. Suporter yang paling jarang membuka kunci layar dan mengumpulkan poin terbanyak berpeluang memenangi jersey BVB bertanda tangan dan voucher toko klub.

Pertandingan berikutnya
BVB

BVB

Bundesliga

24 Okt 2026

SGE

SGE

Mengajak suporter menikmati pertandingan secara langsung, direktur utama Vodafone Jerman Marcel de Groot menambahkan: "Siapa pun yang berada di pertandingan sepakbola seharusnya merasakan momen dan emosinya, bukan sekadar menatap layar ponsel. Mari lebih sering menyimpan ponsel di saku saat berada di stadion dan memusatkan perhatian pada apa yang terjadi di lapangan dan di tribune."

Laga melawan Frankfurt jadi debut resmi

Suporter dapat mencoba fitur baru aplikasi ini untuk pertama kalinya ketika Dortmund menjamu Eintracht Frankfurt di Bundesliga di Signal Iduna Park pada Sabtu, 24 Oktober. Lebih dari 81.000 penonton diperkirakan akan memenuhi tribune untuk laga akhir pekan itu saat klub mulai menerapkan sistem tersebut. Setelah diluncurkan pada Sabtu, skema hadiah ini akan tetap berlaku pada seluruh laga kandang berikutnya sepanjang musim.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.