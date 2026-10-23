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Raksasa Jerman Borussia Dortmund bekerja sama dengan sponsor utamanya, Vodafone, untuk meluncurkan inisiatif digital yang mengajak suporter yang datang ke pertandingan agar tetap menyimpan ponsel di saku selama berada di Signal Iduna Park. Suporter yang tidak melihat layar ponsel saat bola sedang dimainkan akan mengumpulkan poin untuk memenangkan hadiah eksklusif BVB.

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Suporter dapat hadiah dengan menjauh dari ponsel

Klub Bundesliga itu telah mengintegrasikan fitur sukarela 'Fan Mode' ke dalam aplikasi resmi BVB untuk mengurangi gangguan dari ponsel di tribune selama laga kandang. Fitur ini tersedia di perangkat iOS dan Android bagi penonton yang mengaktifkan layanan lokasi untuk mengonfirmasi kehadiran mereka di stadion, dan bekerja seperti mode pesawat. Setelah fitur diaktifkan dan dikunci, aplikasi memberikan poin untuk setiap menit ponsel tidak disentuh selama pertandingan berlangsung.

Survei soroti meningkatnya gangguan di tribune

Diumumkan melalui situs resmi klub, inisiatif ini menyusul survei Vodafone pada 2023 terhadap 1.000 penonton yang rutin menghadiri pertandingan. Survei itu mengungkapkan bahwa 63 persen di antaranya sering menggunakan ponsel selama pertandingan, di tengah meningkatnya rasa terganggu akibat swafoto, siaran langsung, dan penggunaan media sosial di tribune.

Menekankan keinginan untuk menjaga atmosfer hari pertandingan, direktur utama Dortmund Carsten Cramer mengatakan: "Bersama Vodafone, kami memiliki mitra yang tidak hanya memahami kemampuan teknologi, tetapi juga kapan teknologi harus dikesampingkan. 'Fan Mode' menyampaikan pesan yang kuat: di sini, sebuah perusahaan teknologi global secara khusus menggunakan kemampuan inovasinya untuk melindungi pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun.

"Lebih dari 81.000 orang di stadion, bernyanyi, bersorak, dan menahan napas bersama: momen di sini dan saat ini tak tergantikan. Dan itulah yang bersama-sama kami jadikan fokus utama."

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Pimpinan perusahaan telekomunikasi dukung inisiatif di stadion

Meski penonton boleh memeriksa perangkat mereka saat jeda babak pertama, mereka harus mengaktifkan kembali pengaturan tersebut di aplikasi untuk babak kedua sebelum pengumpulan poin berakhir saat peluit akhir dibunyikan. Suporter yang paling jarang membuka kunci layar dan mengumpulkan poin terbanyak berpeluang memenangi jersey BVB bertanda tangan dan voucher toko klub.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 12.30 SGE

Mengajak suporter menikmati pertandingan secara langsung, direktur utama Vodafone Jerman Marcel de Groot menambahkan: "Siapa pun yang berada di pertandingan sepakbola seharusnya merasakan momen dan emosinya, bukan sekadar menatap layar ponsel. Mari lebih sering menyimpan ponsel di saku saat berada di stadion dan memusatkan perhatian pada apa yang terjadi di lapangan dan di tribune."

Laga melawan Frankfurt jadi debut resmi

Suporter dapat mencoba fitur baru aplikasi ini untuk pertama kalinya ketika Dortmund menjamu Eintracht Frankfurt di Bundesliga di Signal Iduna Park pada Sabtu, 24 Oktober. Lebih dari 81.000 penonton diperkirakan akan memenuhi tribune untuk laga akhir pekan itu saat klub mulai menerapkan sistem tersebut. Setelah diluncurkan pada Sabtu, skema hadiah ini akan tetap berlaku pada seluruh laga kandang berikutnya sepanjang musim.