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Borussia Dortmund dilaporkan mematok harga tinggi untuk bek muda Joane Gadou setelah serangkaian penampilan impresifnya bersama pemuncak klasemen Bundesliga. Pemain asal Prancis itu dengan cepat menjadi salah satu talenta muda paling diburu di sepak bola Eropa dan menarik minat sejumlah klub besar.

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Klub-klub besar Eropa pantau pemain muda BVB

Persaingan untuk merekrut Gadou dari Dortmund semakin sengit seiring klub-klub elite Eropa mulai menunjukkan minat yang lebih serius kepada bek tengah berbakat itu. Setelah tampil meyakinkan dalam hasil imbang 1-1 Dortmund melawan Arsenal di Liga Champions pada Selasa, reputasi pemain berusia 19 tahun itu kian melambung di seluruh Eropa. Para pencari bakat dari Liga Primer, La Liga, dan Ligue 1 rutin hadir di Signal Iduna Park untuk memantau pesatnya perkembangan Gadou musim ini.

Menurut laporan BILD yang dikutip Bulinews, klub asal London utara itu hanya satu dari sejumlah klub besar yang memburunya . Liverpool, Manchester United, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain juga terus memantau sang pemain. Pemain serbabisa asal Prancis itu beradaptasi dengan mulus di Jerman dan menjadi pilar Dortmund, yang saat ini memuncaki klasemen Bundesliga di atas Bayern Munich.

Kemampuan Dortmund mengembangkan talenta muda sudah dikenal luas, tetapi pesatnya perkembangan Gadou mengejutkan banyak pihak. Setelah didatangkan dari RB Salzburg pada musim panas dengan biaya sedikit di bawah €20 juta, sang bek langsung membuktikan bahwa investasi klub itu tepat. Keunggulan fisik dan ketenangannya saat menguasai bola membuatnya menjadi sosok yang tak tergantikan bagi klub asal Westfalen tersebut dalam upaya mengejar gelar domestik dan Eropa pada 2026.

Dortmund tuntut biaya transfer pemecah rekor

Para petinggi BVB menyadari meningkatnya minat terhadap pemain muda mereka dan telah mengambil sikap tegas soal masa depannya. Menurut laporan, klub bahkan tidak akan mempertimbangkan pembicaraan untuk tawaran di bawah €80 juta. Harga tinggi itu dimaksudkan untuk menghalau klub-klub peminat pada bursa transfer Januari mendatang, karena Dortmund bertekad mempertahankan aset berharganya demi bersaing memperebutkan gelar pada paruh kedua musim.

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Harga tinggi tersebut mencerminkan potensi jangka panjang Gadou sekaligus dampak langsungnya bagi tim utama. Sejak kedatangannya, ia terus menjadi starter dan membuktikan mampu menghadapi lawan-lawan terbaik, terutama dengan meredam para pemain serang berharga mahal dalam sejumlah laga Eropa terakhir. Bagi klub seperti Arsenal dan Liverpool, merekrut bek dengan potensi sebesar itu akan membutuhkan komitmen finansial besar, setara dengan biaya untuk transfer bek termahal dalam sejarah masing-masing klub.

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Gadou ungkap ambisi besar dalam kariernya

Di tengah pembicaraan para petinggi klub yang berfokus pada valuasi dan biaya transfer, Gadou sendiri tetap berkonsentrasi untuk mencapai puncak sepak bola. Pemain tim nasional junior Prancis itu percaya diri dan baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk dianggap sebagai pemain terbaik di dunia pada posisinya. Penampilannya di lapangan terus sejalan dengan ambisinya, sehingga nilai pasarnya semakin meningkat dari pekan ke pekan musim ini.

“Saya tidak menetapkan batasan untuk diri saya sendiri. Saya ingin menjadi salah satu pemain terbaik di posisi saya. Itulah ambisi saya,” kata bek asal Prancis itu dalam wawancara baru-baru ini dengan Ruhr Nachrichten.

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Stabilitas pertahanan jadi kunci bagi para penantang

Pentingnya pertahanan yang solid terus menjadi perhatian di liga, bahkan para rival pun mengakui perlunya pemain kelas atas di lini belakang. Mempertahankan fondasi pertahanan ini akan sangat penting bagi Dortmund jika ingin menahan persaingan dari Bayern Munich dan Freiburg dalam perburuan gelar. Dengan Gadou sebagai bagian utama dari rencana mereka, Dortmund merasa berada dalam posisi yang baik untuk bersaing, terlepas dari ramainya minat dari Inggris dan Spanyol. Kecuali ada klub yang bersedia memenuhi harga €80 juta yang sangat tinggi itu, tampaknya pemain muda tersebut akan tetap berada di Jerman untuk melanjutkan perkembangan pesatnya dalam waktu dekat.