Borussia Dortmund mengejutkan Barcelona dengan tanggapannya terhadap tawaran Ademi

FC Barcelona menghadapi rintangan pertama dalam upayanya merekrut pemain timnas Jerman Karim Ademi, setelah Borussia Dortmund menolak tawaran awal yang diajukan klub Catalan tersebut. Namun, semua indikasi menunjukkan bahwa negosiasi belum menemui jalan buntu, mengingat keinginan sang pemain yang jelas untuk mengenakan seragam “Blaugrana”.

Barcelona menganggap perekrutan Karim Ademi, yang berusia 24 tahun, sebagai peluang istimewa di bursa transfer musim panas ini, terutama karena sang pemain sendiri menempatkan bergabung dengan klub Catalan tersebut sebagai prioritas utamanya, mengingat hal itu merupakan langkah yang telah lama ia impikan.

Menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain mengenai klausul-klausul pribadi, sebelum mengajukan tawaran resmi kepada Borussia Dortmund senilai 20 juta euro. Namun, manajemen klub Jerman tersebut menolak tawaran tersebut, dengan alasan nilainya tidak mencerminkan potensi yang dimiliki sang pemain.

Meskipun tawaran pertama ditolak, Borussia Dortmund mengirimkan sinyal positif kepada Barcelona, bahwa pintu negosiasi masih terbuka, dan klub siap membahas masa depan sang pemain jika menerima tawaran yang sesuai dengan tuntutan finansialnya.

Dortmund menyadari bahwa posisinya tidak mudah, karena kontrak Ademi akan berakhir pada akhir musim depan, sementara tidak ada tanda-tanda bahwa kedua belah pihak mendekati kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. Selain itu, sang pemain lebih memilih pindah ke Barcelona, yang membuat klub Jerman tersebut berisiko kehilangannya secara gratis setahun lagi jika tidak tercapai kesepakatan pada musim panas ini.

Di sisi lain, Dortmund menyadari nilai teknis dan komersial sang pemain, yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Jerman, serta memiliki kemampuan fisik dan kecepatan yang luar biasa, ditambah dengan pengalamannya di level internasional bersama timnas Jerman. Hal ini mendorong klub untuk bersikeras mendapatkan kompensasi finansial yang sesuai sebelum menyetujui kepergiannya.

Adapun Barcelona, mereka menanggapi penolakan tawaran pertama mereka dengan tenang, karena tidak menganggap kesepakatan ini sebagai prioritas mutlak selama jendela transfer saat ini, mengingat manajemen olahraga lebih fokus pada perekrutan penyerang murni untuk memperkuat lini depan.

Meskipun demikian, klub Catalan tersebut tetap memandang Ademi sebagai peluang penting di bursa transfer, dan akan terus mengupayakan kesepakatan ini jika tuntutan finansial tetap berada dalam batas yang sesuai dengan kondisi ekonominya; sementara itu, mereka akan mundur dari negosiasi jika nilai kesepakatan mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam konteks ini, peluang terwujudnya kesepakatan tampaknya masih terbuka, terutama jika sang pemain dan Borussia Dortmund turut berkontribusi dalam mendekatkan pandangan masing-masing, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak sebelum bursa transfer ditutup.