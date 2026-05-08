Borussia Dortmund menelan kekalahan telak dari Eintracht Frankfurt dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa

Borussia Dortmund menang 3-2 atas Eintracht Frankfurt. Tim tamu memulai pertandingan dengan sangat baik, namun keunggulan awal mereka sirna sebelum babak pertama berakhir. Dengan hasil ini, tim asal Frankfurt kehilangan poin-poin penting dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa.

Eintracht memulai pertandingan dengan sangat baik dan sudah unggul setelah satu menit. Tepat di bawah Gelbe Wand, Can Uzun menerima bola di kakinya setelah serangan yang berantakan. Pemain Turki berusia 20 tahun itu tidak ragu-ragu dan melengkungkan bola dengan indah ke sudut jauh: 0-1.

Dortmund butuh waktu sejenak untuk mengendalikan pertandingan, tetapi akhirnya mencetak gol menjelang akhir babak pertama. Setelah serangan balik yang cepat, Julian Ryerson membawa bola dari sayap kanan ke area penalti. Di sana, Serhou Guirassy berada di posisi yang tepat untuk membuat kiper Michael Zetterer tak berdaya: 1-1.

Belum genap babak pertama usai, BVB membalikkan keadaan sepenuhnya. Nico Schlotterbeck ikut maju ke depan dan muncul di area penalti. Bek tersebut menerima umpan tarik dari Maximilian Beier di depan kakinya dan menyarangkan bola ke gawang: 2-1.

Pada menit ke-72, Samuele Inácio mengunci kemenangan BVB dengan gol pertamanya untuk klub. Pemain muda itu awalnya tampak terjebak di area penalti, namun bola akhirnya sampai ke Beier. Beier tetap tenang dan mengembalikan bola ke depan gawang. Inácio bereaksi cepat dan menyarangkan bola ke sudut dekat: 3-1.

Tiga menit menjelang akhir, tim tamu berhasil menghidupkan kembali ketegangan. Ansgar Knauff menerobos dengan berbahaya ke dalam kotak penalti Borussia dan, melalui kiper Dortmund Gregor Köbel, bola sampai ke Jonathan Burkardt. Burkardt kemudian mampu menyarangkan bola ke gawang yang kosong: 3-2. Skor tersebut akhirnya menjadi skor akhir.

Berkat kemenangan Borussia, Eintracht kini bergantung pada hasil pertandingan Freiburg dan Augsburg. Freiburg berada di peringkat ketujuh, yang musim ini memberi hak untuk mengikuti babak kualifikasi Liga Konferensi. Tim asal Frankfurt itu tertinggal satu poin dari Freiburg (44), sementara Augsburg tertinggal tiga poin. Kedua tim masih memiliki satu pertandingan tersisa.