Borussia Dortmund, mantan target AC Milan Karetsas telah menyelesaikan tes medis: pengumuman resmi akan segera tiba

Kostantinos Karetsas dan Borussia Dortmund, kesepakatan telah tercapai dan diteken. Talenta Yunani itu menjalani tes medis pagi ini bersama klub Jerman tersebut dan menandatangani kontrak hingga 2031. Operasi ini dirampungkan dengan Genk berdasarkan nilai dasar tetap 35 juta euro ditambah bonus yang terkait dengan target klub dan individu. Kabar ini tentu tidak positif bagi Milan yang sudah lama memikirkan salah satu talenta paling cemerlang di lanskap sepak bola Eropa, tetapi tidak bisa melakukan negosiasi secara konkret karena terhambat kebuntuan terkait penjualan Leao.