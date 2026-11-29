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Borussia Dortmund tampil mengecewakan saat menghadapi Bayer Leverkusen pada Minggu malam. Pemuncak klasemen Bundesliga itu sempat unggul 1-0 berkat gol indah Félix Nmecha, tetapi kemudian tak mampu mengimbangi permainan tajam tim tamu dan kalah 1-2. Dortmund kini unggul satu poin atas Bayern München, yang gagal mencetak gol saat menghadapi Hamburger SV pada Sabtu. Leverkusen kini hanya terpaut dua poin dari Dortmund.

Di Dortmund, Joey Veerman membentuk poros gelandang bertahan bersama Jobe Bellingham. Pemain tim nasional Belanda itu menyaksikan Nmecha mencetak gol indah untuk membawa timnya unggul 1-0. Pemain Jerman tersebut meliuk melewati dua pemain sebelum menuntaskan aksinya dengan sepakan terarah ke pojok jauh gawang.

Salah satu pemain Leverkusen yang tampil menonjol musim ini adalah Ibrahim Maza. Pemain Aljazair itu melepaskan tembakan dari jarak sekitar 30 meter, tetapi sepakan kerasnya melenceng tipis dari gawang Gregor Kobel.

Patrik Schick mendapat peluang yang lebih besar tak lama kemudian. Dari jarak dekat, pemain Ceko itu menembak tepat ke arah kiper Swiss tersebut, yang bereaksi cepat untuk mencegah gol. Nathan Tella kemudian gagal menjangkau bola muntah.

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Afonso Moreira menjadi pemain berikutnya yang mencoba mencetak gol, tetapi ia juga gagal menaklukkan Kobel. Sang kiper menepis tembakan keras pemain Portugal itu dari pojok atas gawang. Dortmund membalas lewat Serhou Guirassy, yang menyambar umpan terobosan sempurna Veerman dengan tendangan voli, tetapi sepakannya kurang akurat dan melambung.

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Pada babak kedua, Leverkusen akhirnya mencetak gol penyeimbang yang layak mereka dapatkan. Schick menyambut sepak pojok Aleix García dan mencetak golnya yang ke-100 di Bundesliga lewat sundulan apik yang memantul ke tanah sebelum masuk ke gawang: 1-1.

Kepercayaan diri Leverkusen semakin meningkat dan mereka pun berbalik unggul di Signal Iduna Park. Equi Fernandez menyundul masuk bola dari umpan Moussa Diaby: 1-2.

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Diaby yang sangat cepat mendapat beberapa peluang dari serangan balik untuk memastikan kemenangan, tetapi selalu digagalkan Kobel, yang menjaga peluang Dortmund tetap hidup.

Namun, Dortmund benar-benar tampil buruk hari itu. Mereka tak lagi menciptakan peluang berarti pada masa tambahan waktu dan akhirnya menelan kekalahan menyakitkan. Ini juga merupakan kekalahan pertama pada musim Bundesliga ini bagi Die Schwarzgelben.