Borussia Dortmund menunjukkan daya juang pada Sabtu. Die Schwarzgelben sempat tampak tak punya peluang saat tertinggal 2-0 dari TSG Hoffenheim yang tampil lebih baik, tetapi dalam setengah jam terakhir tim tamu terbukti sangat efektif: 2-3. Serhou Guirassy, Fábio Silva, dan gol bunuh diri Albian Hajdari memastikan comeback luar biasa Dortmund, di mana Joey Veerman masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua. Setelah dua laga Bundesliga, Dortmund mengoleksi enam poin. Hoffenheim untuk sementara belum meraih poin.

Hoffenheim, dengan Mats Rots dan Wouter Burger di starting XI, tampil lebih baik pada fase awal pertandingan. Di periode itu, terutama Adam Hlozek yang mencuri perhatian. Tembakan penyerang Ceko itu melayang tipis di atas gawang Gregor Kobel.

Kiper asal Swiss itu tak lama kemudian harus melakukan penyelamatan untuk menepis upaya bagus Adam Daghim ke arah sudut jauh dengan susah payah. Kobel kembali menyelamatkan timnya sesaat setelah itu dengan refleks bak kucing untuk menggagalkan sundulan Hlozek.

Jelas terlihat bahwa Hoffenheim adalah tim yang lebih baik dan sesaat sebelum turun minum tim asuhan Christian Ilzer itu pantas unggul. Vladimír Coufal mengirim umpan tarik kepada Leon Avdullahu, yang mencetak gol keempatnya sebagai pesepakbola profesional lewat tembakan melengkung yang indah: 1-0.

Sepuluh menit setelah jeda, skor menjadi 2-0. Tim Lemperle dengan sangat mudah mengalahkan bek Dortmund Joane Gadou dan melepaskan tembakan yang masuk melalui kaki Waldemar Anton yang kurang beruntung.

Anton tidak larut dalam kekecewaan dan tak lama kemudian memberi kontribusi besar pada gol balasan Dortmund. Bek yang ikut naik itu mengalirkan bola ke samping kepada Guirassy, yang memperdaya kiper Oliver Baumann dengan sebuah chip: 2-1.

Dortmund mendapat kepercayaan diri dari gol itu dan tak lama berselang mencetak gol penyeimbang melalui eks pemain PSV Fábio Silva, yang dilepas oleh Guirassy dan menemukan sudut jauh dengan kaki kirinya: 2-2.

Lima menit sebelum waktu normal berakhir, situasi menjadi semakin gila bagi Dortmund. Silva memberi umpan kepada debutan Ethan Nwaneri yang masuk dari bangku cadangan, yang melihat sepakannya masuk ke gawang setelah mengenai bek Hoffenheim, Hajdari: 2-3.