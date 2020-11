Bintang Kecil Borussia Dortmund Jude Bellingham Dipanggil Ke Timnas Senior Inggris

Bintang belia , Jude Bellingham (17 tahun), untuk kali pertama menerima panggilan ke timnas senior Inggris.

Bellingham—yang sebelumnya berada di skuad U-21 Inggris—disertakan pelatih Gareth Southgate setelah fullback , Trent Alexander-Arnold, dan gelandang , James Ward-Prowse, mengalami cedera.

Pada jeda internasional November ini, Inggris bakal menjalani tiga pertandingan. Terdekat, skuad Si Tiga Singa akan menghadapi Republik Irlandia di Wembley, Jumat (13/11) dini hari WIB.

Pada dua laga selanjutnya, Inggris akan bertandang ke markas Belgia, Senin (16/11) dan menjamu Islandia, Kamis (19/11) pada lanjutan Grup A2 .

Congratulations to @BellinghamJude, who has been called up to the #ThreeLions for the first time! 👏 pic.twitter.com/bWpDevg4ae