Borussia Dortmund harus memecahkan rekor transfer untuk merekrut talenta muda berbakat Konstantinos Karetsas (18)

Borussia Dortmund memandang Konstantinos Karetsas sebagai pengganti ideal Julian Brandt, demikian dilaporkan antara lain oleh Florian Plettenberg dari Sky Sport. Namun, harga yang diminta oleh KRC Genk berpotensi menggagalkan kesepakatan tersebut. Gelandang serang ini kabarnya dibanderol seharga 35 juta euro.

Meskipun usianya masih muda, Karetsas telah tampil dalam 92 pertandingan untuk Genk. Dengan 6 gol dan 23 assist, ia telah menunjukkan potensinya dengan sangat baik. Terutama pada musim lalu, ia tampil sangat gemilang dengan mencatatkan 14 assist di semua kompetisi.

Karetsas yang lahir di Genk, yang pada Februari 2025 memilih untuk membela tim nasional Yunani, telah menjadi incaran klub-klub besar selama bertahun-tahun. Musim panas ini, transfer tampaknya menjadi langkah logis berikutnya, namun Genk mematok harga tak kurang dari 35 juta euro.

Jika Genk benar-benar berhasil mendapatkan jumlah tersebut, rekor transfer klub akan terpecahkan. Rekor saat ini dipegang oleh Tolu Arokodare, yang menghasilkan 26 juta euro bagi klub asal Limburg tersebut musim lalu melalui transfernya ke Wolverhampton Wanderers.

Media Jerman menyadari bahwa harga yang diminta Genk bisa menjadi kendala, dan hal ini tidak hanya berkaitan dengan pihak klub Belgia yang menuntut. Dortmund dikenal tidak suka mengeluarkan dana secara berlebihan. Ousmane Dembélé (35 juta euro, 2016) hingga saat ini tetap menjadi pembelian termahal mereka.

Pembicaraan antara kedua klub telah berlangsung cukup lama, namun sempat terhenti. Kini, Dortmund dan Genk kembali menjajaki kemungkinan untuk menemukan solusi. Direktur teknis Dortmund, Ole Book, setidaknya terus mendesak agar transfer ini dapat terwujud.

Baru-baru ini, AC Milan juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial berikutnya bagi Karetsas. Pelatih Rúben Amorim dikabarkan sangat terkesan dengan pemain yang telah 10 kali membela timnas Yunani tersebut. Galatasaray juga memantau situasi “Messi dari Yunani” ini, yang terikat kontrak di Genk hingga pertengahan 2029.