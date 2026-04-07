Hugo Borst melontarkan seruan yang menarik kepada Ronald Koeman dan ingin melihat Bryan Linssen bermain untuk tim nasional Belanda. Hal itu ditulis oleh jurnalis tersebut dalam kolomnya di Algemeen Dagblad. Penyerang berusia 35 tahun itu sedang menjadi sorotan di NEC, yang secara mengejutkan menduduki peringkat ketiga di VriendenLoterij Eredivisie.

Borst berpendapat bahwa sudah waktunya bagi Linssen untuk melakukan debutnya bersama Oranje. “Di NEC, ada seorang pemain sepak bola berusia 35 tahun yang kita semua sukai: Bryan Linssen. Kemampuannya semakin meningkat.”

Meskipun mantan penyerang Feyenoord ini belum pernah bermain di level Eropa teratas, kolumnis tersebut yakin Linssen akan menjadi aset bagi timnas Belanda. “Linssen memang bukan pemain kelas dunia, tapi statistiknya bagus dan permainannya memiliki kedalaman, hal yang langka di Oranje.”

“Linssen mencetak gol secara teratur,” lanjut Borst, yang tidak hanya memuji gol-golnya. “Dia juga memiliki etos kerja yang sangat tinggi.”

“Pemain ini selalu bugar, mengejar para bek, dan membuat kiper ketakutan. Linssen tidak memiliki sedikit pun lemak, tapi dia adalah tumpukan otot.”

Borst membandingkan Linssen dengan Wout Weghorst dan menilai penyerang NEC itu sebagai striker yang lebih baik dalam segala hal. “Dia ramah, ceria, dan bersahabat. Hampir semua hal yang tidak dimiliki Weghorst.”

“Selain itu, Linssen lebih unggul dalam sundulan. Dia bisa melompat lebih tinggi daripada Weghorst, yang menurut saya juga cukup bagus. Tapi jika kita ingin bersikap ramah, Koeman: pertimbangkanlah Bryan Linssen.”