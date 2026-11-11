Borges Unjuk Gigi Dalam Laga Uji Coba Yang Dimenangi Feyenoord

Feyenoord menang 3-2 atas FC Utrecht dalam laga uji coba tertutup pada Rabu. Gonçalo Borges menjadi sosok penting bagi Feyenoord dengan satu gol dan satu assist.

Borges mencetak gol saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Penyerang sayap itu melewati pemain yang mengawalnya dengan gerak tipu gunting, lalu melepaskan tembakan ke pojok atas gawang. Borges dan Reiss Nelson kemudian mendapat peluang untuk menggandakan keunggulan, tetapi gagal memanfaatkannya.

Utrecht bangkit dan menyamakan kedudukan lewat Davy van den Berg, yang menaklukkan kiper Liam Bossin dengan tembakan keras. Borges melepaskan tembakan yang melambung sesaat sebelum jeda, sehingga kedua tim memasuki turun minum dengan skor 1-1.

Feyenoord kembali unggul sepuluh menit setelah jeda. Borges, yang tampil aktif, mengirim umpan silang kepada Pieter van Maarschalkerwaard. Beberapa menit kemudian, Van Maarschalkerwaard memberi assist untuk gol Theodoros Delianidis yang mengubah skor menjadi 3-1.

Utrecht tidak menyerah dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 lewat Dani de Wit. Gol itu tercipta pada menit ke-87, sehingga waktu yang tersisa untuk menyamakan kedudukan sangat sedikit. Feyenoord mempertahankan keunggulan dan meraih kemenangan tipis dalam laga uji coba ini.

Van Bronckhorst memanfaatkan laga uji coba tersebut untuk melihat penampilan sejumlah pemain. Nelson dan Shaqueel van Persie masing-masing bermain selama satu babak. Thijs Kraaijeveld, Tobias van den Elshout, dan Mats Deijl juga mendapat menit bermain.

Feyenoord tidak akan bertanding akhir pekan ini karena jeda internasional. Vriendenloterij Eredivisie kembali bergulir pada 21 November. Klub sekota, Excelsior, akan bertandang ke De Kuip pada hari itu.

Susunan pemain Feyenoord: Bossin (46' Kastenmeier); Mahamud (75' Agboluaje), Schens (75' Pieterse), Kraaijeveld, Deijl; Van den Elshout, Van Maarschalkerwaard (75' Rueck), Van Persie (46' Kessels); Borges (81' Onunta), Delianidis (81' El Boujjoufi), Nelson (46' Verdonk)

Susunan pemain FC Utrecht: Gadellaa (46. Eppink); Horemans, Offerhaus, Blake (79. De Wit), Van Duijn (76. Omorowa), Medić, Kloosterboer (46. Ghaddari), Van den Berg, Agougil (76. Dundas), Amrabat (63. Stepanov), Kooy (46. Van Overeem).