Pelatih Getafe, Jose Bordalas, hadir dalam konferensi pers menjelang laga yang dinanti melawan Barcelona. Pelatih kelahiran Alicante itu menolak mengomentari laporan yang menyebut ketertarikan klubnya terhadap mantan pemain Real Madrid, Dani Carvajal, seraya menegaskan pentingnya timnya untuk fokus menghadapi pasukan asuhan pelatih Hansi Flick.

Kontrak Carvajal bersama Real Madrid berakhir musim panas ini, dan ia berhak meneken kontrak dengan klub mana pun berstatus pemain bebas tanpa terikat jendela transfer. Nama bek kanan itu dikaitkan dengan kepindahan ke Getafe, sebelum presiden klub Angel Torres beberapa hari lalu angkat bicara dan menegaskan kepada program "El Chiringuito": "Tidak ada apa-apa. Semuanya berantakan".

Ketika ditanya soal rumor kesepakatan dengan Carvajal, Bordalas menjawab dalam konferensi pers sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya benar-benar menghargai pertanyaan Anda dan menghormatinya, tetapi saya tidak akan membicarakan hal ini karena pikiran saya sepenuhnya tertuju pada pertandingan besok melawan Barcelona".

Mengenai lawan berikutnya, pelatih Getafe memuji kekuatan klub Catalan tersebut dengan berkata: "Mereka adalah salah satu tim terbaik di liga, bahkan di Eropa. Para pemain mereka berada dalam kondisi fisik yang luar biasa. Saya tidak ingin mengklasifikasikan apakah mereka yang terbaik atau bukan, sebab perbandingan selalu sulit dibuat, tetapi yang saya katakan sejak bertahun-tahun lalu adalah bahwa sepak bola telah berubah".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Ia melanjutkan: "Barcelona memiliki pemain-pemain dengan level teknik yang luar biasa, tetapi dari sisi fisik, sepak bola telah banyak berubah. Saya benar-benar mengagumi Barca saat menguasai bola, tetapi saya juga mengagumi mereka tanpa bola; dan dalam aspek ini, mereka juga tim terbaik di Liga Spanyol".

Barcelona memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan nilai sempurna, mengoleksi 21 poin, sementara Getafe berada di peringkat ke-11 dengan 8 poin.

Terkait sulitnya bermain di markas Blaugrana, ia menambahkan: "Hal itu selalu sulit secara luar biasa, dan angka-angka berbicara sendiri serta saya tidak mengada-ada. Perbedaan antara kedua klub itu sangat besar, dan dalam segala aspek. Ini sangat sulit, dan rekan-rekan saya sering menanyakan hal itu. Kami tidak mampu mengalahkan Barcelona sejak bertahun-tahun lalu karena itu sangat sulit. Tim saya selalu bermain dengan menyadari tantangan yang ada, tetapi juga menyadari apa yang harus kami lakukan untuk meraih hasil yang baik. Kami berusaha memiliki mentalitas yang ambisius dan haus kemenangan, dan kami sadar akan kesulitan yang akan kami hadapi".

Mengenai absennya bintang Brasil, Raphinha, ia berkomentar: "Absennya seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Ia berada di puncak performanya, telah mencetak dua belas gol, awal musimnya luar biasa dan pengaruhnya sangat besar, tetapi Barcelona memiliki skuad yang luar biasa. Mereka adalah pemain kelas dunia dan semuanya pemain internasional".

Ia mengakhiri pembicaraannya dengan membahas Lamine Yamal dan lini serang Catalan, dengan berkata: "Hal ini sangat sulit karena Anda berbicara tentang pemain dengan level yang sangat tinggi. Akan sangat sulit untuk menghentikannya, tetapi kami akan berusaha menampilkan pertandingan yang hebat, berada dalam konsentrasi penuh, dan bermain tanpa rasa rendah diri sedikit pun. Lamine adalah pemain hebat, dan ia membuktikannya meski masih sangat muda. Anda tidak bisa memastikan apakah ia yang terbaik di dunia atau bukan; sebab benar-benar ada pemain-pemain hebat, dan ia masih memiliki perjalanan karier yang sangat panjang. Ia tentu bisa meraih gelar itu mengingat potensinya yang besar".