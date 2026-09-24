Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap kejutan besar terkait salah satu pemain timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa uang terkadang bukanlah segalanya dalam dunia sepak bola, seraya menegaskan bahwa mereka memiliki contoh nyata yang dekat, yang akan mengenakan dua bintang di dadanya pada Sabtu mendatang di Stadion Wembley, tempat berlangsungnya pertandingan Spanyol melawan Inggris di UEFA Nations League.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pemain Spanyol tersebut (yang identitasnya tidak diungkap) merelakan bonus kemenangannya di Piala Dunia dan menyumbangkannya kepada para staf Federasi Sepak Bola Spanyol sebagai bentuk penghargaan atas upaya luar biasa mereka.

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Usai memenangi Piala Dunia, dunia sepak bola memuji para pemain di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente, baik atas gaya bermain mereka maupun pemahaman mendalam mereka terhadap semangat tim.

Pemusatan latihan untuk turnamen tersebut dimulai pada hari-hari pertama bulan Juli lalu, dan untuk memastikan segala sesuatunya siap, sebuah tim besar staf federasi berdiri (dan masih berdiri) di belakang para pemain dan pelatih.

Keberhasilan ini tidak diragukan lagi berkat para pemain, tetapi ada juga pahlawan-pahlawan tanpa nama yang menyumbangkan yang terbaik dari diri mereka untuk mewujudkan keberhasilan ini.

Federasi dan para pemain telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian bonus dan hadiah, berdasarkan penampilan tim selama Piala Dunia.

Bonus Piala Dunia 50 juta euro

Tinggal lebih lama di Amerika Utara menyebabkan bertambahnya dana yang dialokasikan untuk para pemain dan pelatih, sejalan dengan bertambahnya hadiah dari FIFA yang diperoleh federasi atas kelolosannya dari berbagai babak dan kemenangannya dalam pertandingan-pertandingan, di mana total hadiah ini mencapai sekitar 50 juta euro.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat, masing-masing dari 26 pemain mengetahui bahwa ia akan menerima bonus yang diperkirakan sekitar satu juta euro, sebagai hadiah atas kemenangannya di Piala Dunia.

Kejutan besar pun datang ketika salah satu juara dunia memutuskan untuk merelakan bonusnya agar diberikan kepada para staf federasi.

Pemain yang bersangkutan menginginkan, dan masih ingin, untuk tetap berada di balik layar, sehingga sikapnya itu merupakan ungkapan rasa terima kasih atas kerja mereka yang ia anggap sebagai rekan seperjalanan: para staf yang selalu berdiri di belakang tim sepak bola, terutama ketika berbicara tentang hampir dua bulan di pemusatan latihan.

Sikap ini menunjukkan bahwa kelompok yang dibangun Luis de la Fuente melampaui logika sepak bola modern. Memang benar bahwa kemenangan Piala Dunia diraih di atas lapangan, dengan memperlihatkan keunggulan yang jelas dari awal hingga akhir, tetapi untuk mewujudkannya, sejumlah elemen harus bekerja dengan efisiensi penuh, dan itu berkat para staf federasi, yang menjadi contoh teladan sepanjang turnamen, didorong oleh keinginan kuat mereka untuk memenangi gelar juara dunia, di samping insentif gaji mereka.

Beberapa minggu kemudian, muncul sebuah sikap yang mengangkat martabat olahraga, sepak bola, dan kebersamaan ke tempat yang tinggi. Tentu saja, segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan hukum.

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