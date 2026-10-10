Seperti dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, Bayern dapat membayangkan adanya klausul yang disebut Ballon d'Or. Jika Olise benar-benar memenangi penghargaan untuk pesepakbola terbaik di dunia itu di masa depan, ia disebut akan mendapat pembayaran bonus yang sesuai.

Seberapa jauh juara rekor itu ingin melangkah untuk pemain 24 tahun tersebut juga diperjelas oleh laporan terbaru dari Sky. Menurut laporan itu, klub asal Munchen tersebut ingin menggoda Olise dengan kontrak yang berlaku hingga 2032. Gaji tahunan yang mungkin ada di kisaran 25 juta euro. Dengan begitu, Olise akan menembus level gaji para pemain dengan bayaran tertinggi seperti Harry Kane dan Jamal Musiala. Saat ini, Olise disebut menerima sekitar 14 juta euro per tahun.

Menurut laporan tersebut, Bayern berharap bisa segera meyakinkan Olise untuk memperpanjang kontraknya. Bahkan, Real Madrid kini juga disebut berasumsi bahwa pemain ofensif itu akan tetap bertahan di juara rekor Jerman tersebut.

Los Blancos sudah cukup lama dikaitkan dengan Olise. Terutama pada musim panas lalu, laporan mengenai minat klub Madrid itu sempat beredar. Namun, tawaran konkret dari Spanyol tidak pernah datang. Paris Saint-Germain juga disebut memasukkan pemain Prancis itu dalam radar mereka.

Sejak kapan Michael Olise bermain untuk Bayern Munchen?

Namun, kemungkinan perpanjangan kontrak itu bisa bergantung pada satu syarat: dari lingkungan dekat Olise disebutkan bahwa ia hanya akan menandatangani jika ada klausul pelepasan. Saat masih di klub lamanya, Crystal Palace, penyerang itu juga sudah mengamankan opsi semacam itu. Bayern Munchen memanfaatkannya pada 2024 dan merekrut Olise seharga 53 juta euro. Dalam kontraknya saat ini bersama klub Munchen tersebut, klausul pelepasan justru tidak tercantum. Hal itu telah dikonfirmasi direktur olahraga Max Eberl, bertentangan dengan rumor yang beredar.

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Namun, untuk sementara waktu, satu urusan personel lain tampaknya lebih diprioritaskan di Munchen: kontrak Harry Kane berakhir pada musim panas mendatang. Menurut Sport Bild, karena itu Bayern baru akan membahas masa depan Olise dengan lebih intens setelahnya.

Bahwa Olise layak mendapatkan kontrak yang sangat menguntungkan seperti itu, ia buktikan dari pekan ke pekan. Termasuk pada musim yang sedang berjalan: setelah tujuh pertandingan kompetitif, ia sudah membukukan delapan gol dan empat assist. Belakangan, Olise juga mencuri perhatian bersama tim nasional Prancis, terutama lewat gol indah ke gawang Italia. Untuk itu, ia mendapat banyak pujian dari pelatih tim nasional Zinedine Zidane, yang menyebutnya sebagai "pemimpin terlahir".