Klub Barcelona secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak penyerang asal Mesir mereka, Hamza Abdel Karim, hingga 30 Juni 2030. Dengan demikian, klub Katalan itu mengakhiri segala kekhawatiran terkait masa depan sang pemain, setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan selama masa persiapan musim baru.

Barcelona menegaskan telah mencapai kesepakatan dengan Hamza untuk memperpanjang keterikatannya dengan klub. Langkah ini datang setelah negosiasi dengan agennya, Christian Emile, sebuah kabar yang telah diprediksi oleh sejumlah surat kabar Spanyol dalam beberapa hari terakhir.

Melalui langkah ini, Barcelona menegaskan kepercayaan tim pelatih, di bawah pimpinan Hansi Flick, terhadap kemampuan pemain muda Mesir berbakat itu. Masa depan cerah menantinya bersama tim utama, dan ia akan bersaing ketat memperebutkan posisi penyerang tengah dengan duo Brasil: pendatang baru Gabriel Jesus, serta Raphinha yang tampil bersinar di posisi tersebut sejak awal musim ini.

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4 gol yang mengerek saham Hamza

Manajemen Barcelona telah menyadari sejak beberapa pekan lalu perlunya memperbaiki syarat-syarat kontrak sang penyerang Mesir, setelah ia mencuri perhatian dengan kuat selama masa persiapan.

Hamza mengakhiri putaran pramusim sebagai pencetak gol terbanyak Barcelona, setelah mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan, sehingga menampilkan dirinya secara meyakinkan dan membuat para petinggi klub yakin akan perlunya bergerak cepat untuk mengamankannya.

Penampilan gemilangnya bukanlah satu-satunya alasan di balik ketergesaan Barcelona, sebab hal ini juga berkaitan dengan kondisi khusus yang menyertai kepindahannya ke klub Katalan tersebut.

Dari Al Ahly ke Barcelona seharga 1,5 juta euro

Hamza tiba di Barcelona dari Al Ahly, setelah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan bersama tim cadangan, sebelum akhirnya klub Katalan itu memutuskan mengaktifkan klausul pembelian permanen seharga 1,5 juta euro.

Namun, nilai transfer tersebut tidaklah tetap, sebab total biaya kepindahan itu bisa saja melonjak secara signifikan tergantung pada berbagai variabel yang berkaitan dengan sang pemain.

Seiring perkembangan pesat yang ditunjukkan Hamza, manajemen Barcelona mulai merasa khawatir dengan status kontraknya, terlebih karena nilai klausul pelepasan dalam kontrak sebelumnya hanya sebesar 15 juta euro.

Barcelona menaikkan klausul pelepasan

Rencana klub Katalan itu bertujuan menaikkan nilai klausul pelepasan dalam kontrak Hamza menjadi 150 juta euro, dalam upaya melindunginya dari incaran klub-klub lain.

Pengalaman terkait Drew baru-baru ini semakin menguatkan tekad Barcelona untuk bergerak cepat, setelah pemain tersebut meninggalkan klub usai membayar klausul pelepasannya yang bernilai 6 juta euro.

Dari sinilah Barcelona mengintensifkan komunikasinya dengan agen Hamza, hingga kedua pihak mencapai kesepakatan baru yang menjamin sang penyerang Mesir bertahan bersama klub hingga tahun 2030.

Dari transaksi 1,5 juta menjadi talenta yang dilindungi

Perpanjangan kontrak baru ini menandai lompatan besar dalam status Hamza di dalam Barcelona, setelah ia tiba di klub sebagai investasi bernilai 1,5 juta euro, sebelum dalam waktu singkat berubah menjadi salah satu pemain muda paling menonjol yang ingin dilindungi oleh klub.

Dengan ledakan mencolok dalam performa sang penyerang Mesir, Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya, sehingga kini Hamza terikat dengan klub Katalan tersebut hingga musim panas 2030, menggantikan kontrak sebelumnya yang berlaku hingga 2029.

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