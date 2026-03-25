Bonolis soal perebutan gelar juara: "Milan benar-benar beruntung, Napoli adalah tim yang hebat"

SportItalia mewawancarai penggemar selebriti Inter, Paolo Bonolis. Pembawa acara televisi terkenal ini memberikan pendapatnya tentang perebutan Scudetto: " "Keduanya membuat saya khawatir, dalam arti bahwa mereka memiliki dua skuad yang luar biasa: Napoli telah dirugikan oleh serangkaian insiden fatal sepanjang musim, mereka adalah tim yang sangat bagus. Saya sangat menyukai Hojlund dan sekarang De Bruyne sudah kembali, Anguissa sudah kembali, McTominay sudah kembali: singkatnya, ini adalah tim yang hebat. Milan asuhan Allegri, apa yang harus saya katakan? Saya sedikit kurang khawatir soal skuadnya sendiri, yang sebenarnya sangat bagus, tapi di sisi lain mereka punya keberuntungan yang luar biasa. Tapi keberuntungan itu tak bisa diperintah... Keduanya adalah tim besar: selisih enam poin itu besar dan saya harap mereka bisa mengelolanya."