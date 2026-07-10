Bono: Seandainya kami bermain seperti Paraguay, pertandingan itu akan berlangsung lebih lama

Yassin Bounou, kiper tim nasional Maroko, berbicara mengenai penyebab kekalahan dari Prancis (2-0) pada Kamis kemarin di Stadion Boston, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Bono mengatakan bahwa "Singa Atlas" memilih untuk tetap berpegang pada gaya permainan mereka yang biasa, alih-alih mundur ke pertahanan seperti yang dilakukan tim nasional Paraguay, yang kalah tipis dari Prancis (1-0) di babak 16 besar, sambil menegaskan bahwa keunggulan fisik para pemain "Les Bleus" membuat sangat sulit bagi mereka untuk mengimbangi permainan lawan.

Kiper "Singa Atlas" itu menjelaskan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Maroko "Al-Batalah": "Kami memutuskan untuk bermain melawan mereka satu lawan satu, dengan gaya terbuka, dan dengan cara seperti itu Prancis akan menghancurkanmu. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus, dan secara fisik mereka lebih unggul dari kami."

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Dia melanjutkan: “Saya rasa jika kami sedikit mundur ke belakang, seperti yang dilakukan Paraguay, pertandingan ini akan berlangsung lebih lama.”

Dan ia menyimpulkan dengan mengatakan: “Namun, itu bukanlah gaya permainan kami sejak awal Piala Dunia. Kami mencoba bermain dengan gaya kami sendiri (melawan Prancis). Satu-satunya kenyataan adalah lawan lebih baik dari kami, dan pantas meraih kemenangan.”

Dengan kemenangan atas Maroko, timnas Prancis akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Spanyol dan Belgia, yang dijadwalkan pada Jumat malam ini.