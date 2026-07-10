Bono: Messi menunjukkan karakternya saat melawan Mesir... dan saya mengucapkan selamat kepada Argentina

Yassin Bounou, kiper tim nasional Maroko, mengungkapkan kekagumannya terhadap kapten tim nasional Argentina, Lionel Messi, sambil memuji karakter dan semangat juang yang ditunjukkannya saat menghadapi Mesir di babak 16 besar Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa Leo telah memberikan teladan yang luar biasa dalam cara mengatasi momen-momen sulit dan memimpin timnya.

Mesir sempat memimpin 2-0 hingga menit ke-79, sebelum Messi menciptakan satu gol dan mencetak satu gol lainnya, kemudian Enzo Fernández menambah gol ketiga sehingga Argentina menang 3-2.

Bono mengatakan tentang Messi, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Maroko “Al-Batalah”: “Sejujurnya, saya melihatnya bermain dengan hati yang besar, dan inilah yang membedakan pemain Argentina itu sampai batas tertentu.”

Dia melanjutkan: “Saya sangat terkesan dengan semangat yang ditunjukkan Messi dalam pertandingan terakhir. Kita melihat bagaimana, setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti, dia kembali menunjukkan karakternya, dan memikul tanggung jawab seluruh tim di pundaknya.”

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Kiper Timnas Maroko itu menambahkan: “Ini menunjukkan bahwa kita melihat Messi yang berbeda; Messi yang bebas, Messi dengan karakter yang benar-benar berbeda, dan hal ini menonjolkan nilai sejati dari pemain seperti dirinya.”

Bono melanjutkan: “Merupakan kebanggaan dan kesenangan tersendiri bisa melihatnya masih bermain hingga usia ini, sementara kita tahu dia masih mampu menciptakan keajaiban. Saya mengucapkan selamat kepadanya, serta kepada semua pemain dan teman-teman saya di timnas Argentina, dan saya mendoakan yang terbaik untuk mereka selalu.”

Maroko tersingkir dari Piala Dunia di babak perempat final, setelah dikalahkan Prancis (2-0) kemarin, Kamis, di Stadion Boston.