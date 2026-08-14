Nasser Al-Shamrani, legenda Al-Hilal dan timnas Arab Saudi, melontarkan kritik keras terhadap penampilan "Sang Bos" meski meraih kemenangan atas Al-Faisaly dengan skor 4-2 pada pekan pertama Liga Roshn, seraya menegaskan bahwa kemenangan itu tidak menutupi sejumlah masalah yang masih terlihat di dalam tubuh tim.

Dalam pernyataannya melalui program "Dawrina Ghair", Al-Shamrani menilai Al-Hilal belum menampilkan level yang mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam skuad tim, seraya menyoroti bahwa penampilan mereka masih menyimpan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang muncul pada periode sebelumnya, hal yang menempatkan staf pelatih di bawah arahan pelatih Italia Simone Inzaghi menghadapi tantangan besar.

Bounou Selamatkan Al-Hilal, Koulibaly di Bawah Sorotan

Nasser Al-Shamrani memuji peran yang ditunjukkan pemain Maroko Yassine Bounou bersama Al-Hilal, dengan menganggap bahwa kiper senior itu memiliki pengaruh besar dalam melindungi tim dari kebobolan lebih banyak gol, dan bahwa penampilan gemilangnya turut menutupi sejumlah cela yang muncul saat menghadapi Al-Faisaly.

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Al-Shamrani mengatakan bahwa "keindahan Bounou terlalu banyak untuk Inzaghi", sebagai isyarat pentingnya penyelamatan kiper Maroko itu dan perannya dalam membantu Al-Hilal melewati situasi-situasi sulit, seraya menegaskan bahwa kehadiran kiper dengan kualitas seperti ini memberi tim ruang lebih besar untuk menyikapi kesalahan.

Legenda Al-Hilal itu juga menyinggung bahwa level bek asal Senegal Kalidou Koulibaly merupakan titik yang berpengaruh di dalam sistem tim, dengan menjelaskan bahwa penampilan pemain tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi pengaruhnya meluas ke seluruh kelompok, terlebih dengan pentingnya stabilitas pertahanan bagi tim mana pun yang bersaing memperebutkan gelar.

Inzaghi Menghadapi Kesalahan yang Sama

Meski meraih kemenangan besar atas Al-Faisaly, Al-Shamrani menekankan bahwa Al-Hilal tidak menyuguhkan hal baru dari sisi teknis, dengan menganggap bahwa tim masih mengidap kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang muncul bersama Inzaghi, dan bahwa hasil pertandingan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan masalah yang ada di dalam lapangan.

Ia menambahkan bahwa Al-Hilal perlu menangani hal-hal negatif ini dengan cepat, terutama karena persaingan di musim baru akan sangat ketat, dan bahwa berlanjutnya kesalahan yang sama bisa membuat tim membayar mahal saat menghadapi lawan yang lebih kuat, sekalipun mereka berhasil meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan.

Pernyataan Al-Shamrani ini menempatkan Inzaghi menghadapi ujian dini, sebab Al-Hilal telah meraih awal yang mereka inginkan dari sisi hasil, tetapi kritik-kritik tersebut menegaskan bahwa yang dituntut bukan sekadar meraih kemenangan, melainkan membawa tim mencapai level teknis yang sepadan dengan ambisi besar mereka di musim baru.