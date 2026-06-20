Yassin Bounou, kiper tim nasional Maroko, mengungkapkan detail cedera yang dialaminya pada malam kemenangan atas Skotlandia dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang digelar dini hari Sabtu ini, sebagai bagian dari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Bono mengalami benturan keras dengan salah satu pemain timnas Skotlandia, yang membuat tim medis turun ke lapangan untuk merawatnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran.

Dalam pernyataannya melalui jaringan saluran televisi "Al-Riyadiya" Maroko, Bono mengatakan: "Saya tidak mengalami cedera apa pun, semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah."

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Ia menambahkan: “Alhamdulillah kami berhasil meraih kemenangan, dan secara umum kami menampilkan permainan yang bagus. Kami menciptakan banyak peluang, dan beberapa di antaranya terbuang percuma, tetapi yang terpenting adalah kami berhasil mencetak gol.”

Kiper Al-Hilal asal Saudi Arabia itu melanjutkan: “Setelah gol tersebut, kami sedikit mundur untuk mempertahankan keunggulan, dan tim tampil dengan organisasi pertahanan yang baik.”

Ia melanjutkan: “Belakangan ini, ada kekompakan yang lebih besar di antara para pemain tim nasional, dan hal ini tercermin dalam penampilan di lapangan.”

Dia menyimpulkan: “Mengenai pertandingan berikutnya, kami menghadapi setiap laga satu per satu, dan tidak memikirkan apa yang ada di luar itu. Tujuan kami adalah menang dan memuncaki grup, dan kami akan memasuki pertandingan berikutnya dengan semangat dan mentalitas juang yang sama, insya Allah kami akan meraih hasil positif.”

Timnas Maroko dijadwalkan akan bertanding melawan Haiti pada Kamis malam mendatang, dalam rangkaian pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia, di mana mereka saat ini berada di puncak klasemen bersama Brasil dengan masing-masing mengoleksi 4 poin.