Bagikan Ikuti GOAL di Google

Yassine Bounou, kiper timnas Maroko, merayakan laga internasional ke-100 bersama Maroko dengan tampil dalam kemenangan besar atas Niger dengan skor 5-1, Jumat malam di Stadion Mohammed V di Casablanca, dalam lanjutan pertandingan matchday ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027.

Iklan

Bono menjadi pemain ketiga dalam sejarah timnas Maroko yang mencapai 100 pertandingan internasional, setelah Noureddine Naybet yang memuncaki daftar pemain dengan penampilan terbanyak dengan koleksi 115 pertandingan, lalu Achraf Hakimi yang mencapai 104 pertandingan.

Penampilan ke-100 ini bukan sekadar momen perayaan bagi kiper Maroko tersebut, karena ia memainkan peran penting dalam menjaga keunggulan timnas negaranya, ketika ia menggagalkan tendangan penalti pada menit ke-45 yang dieksekusi oleh Youssouf Oumarou, yang sedianya mampu mengembalikan Niger ke dalam pertandingan dan menyamakan kedudukan, saat timnas Maroko kala itu unggul (2-1).

Baca Juga

Dengan bantuan Trump: Infantino dituduh melanggar hukum Amerika dan mengubah FIFA menjadi milik pribadi

Paman Mohamed Salah: Hossam Hassan mencaci dia dan rekan-rekannya dengan kata-kata kotor

Iklan Iklan

Penalti itu datang setelah Mohamed Abderrahman memperkecil ketertinggalan Niger pada menit ke-41, memanfaatkan kesalahan Bono saat keluar dari gawangnya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NER Africa Cup of Nations Qualification 15.00 MAR

Namun kiper gaek itu segera menebus kesalahan tersebut dengan menggagalkan tendangan penalti, sebelum Achraf Hakimi mencetak gol ketiga Maroko pada menit ketiga masa tambahan waktu babak pertama.

Bono telah menggagalkan 12 tendangan penalti dari total 60 yang ia hadapi sepanjang kariernya, dengan tingkat keberhasilan mencapai 20%.

Iklan

Ia tampil kuat pada penampilan ke-100-nya, menggagalkan lima peluang ke arah gawangnya, sehingga turut berkontribusi dalam kemenangan Maroko dengan skor lima gol tanpa balas, dan mencapai poin kesembilan di puncak Grup Satu babak kualifikasi.

Bintang Al Hilal Saudi yang lahir pada 5 April 1991 di kota Montreal, Kanada, ini merupakan salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola Maroko.

Iklan

Bono merupakan salah satu bintang utama timnas negaranya pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika ia berkontribusi mengantarkan Maroko ke babak semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Afrika dan Arab, serta meraih gelar Liga Europa bersama Sevilla pada 2023.

En-Nesyri menambah koleksinya

Pertandingan ini juga menyaksikan Youssef En-Nesyri menambahkan satu gol baru ke dalam koleksi internasionalnya, setelah ia mencetak gol keempat Maroko pada menit ke-77 melalui umpan dari Achraf Hakimi, sehingga meningkatkan koleksinya menjadi 26 gol bersama timnas.

Iklan

Ahmed Faras memuncaki daftar dengan koleksi 36 gol bersama Maroko, disusul Salaheddine Bassir dengan 27 gol, lalu Youssef En-Nesyri di posisi ketiga dengan 26 gol, dan Hakim Ziyech di posisi keempat dengan 25 gol.

Rentetan bersejarah untuk Maroko

Iklan

Dalam konteks yang sama, timnas Maroko terus memperkuat catatan istimewanya di kandang sendiri pada babak kualifikasi menuju turnamen-turnamen besar.

Mereka meraih kemenangan keenam belas secara beruntun dalam pertandingan yang dimainkan di kandang sendiri, pada kualifikasi Piala Afrika dan Piala Dunia, menurut jaringan "stats foot" asal Prancis, sehingga mencatatkan rentetan kemenangan kandang terbaik mereka dalam jenis kompetisi ini.

Iklan

Angka ini merupakan kelanjutan dari perkembangan besar yang dialami hasil-hasil timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, setelah mereka menegaskan diri sebagai kekuatan menonjol di tingkat benua Afrika maupun dunia.