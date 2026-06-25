Bono menantang para raksasa dunia: Kami tidak peduli siapa lawan berikutnya... dan tujuan kami adalah mengalahkan mereka semua

Yassin Bounou, kiper tim nasional Maroko, menyampaikan pesan tegas kepada para pesaing “Singa Atlas” setelah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa tim nasional Maroko tidak memikirkan siapa lawan berikutnya, melainkan lebih fokus untuk melanjutkan perjalanan dan meraih kemenangan.

Timnas Maroko memastikan tempatnya di babak gugur setelah meraih kemenangan dramatis atas Haiti pada pertandingan terakhir fase grup dengan skor 4-2, sehingga mengumpulkan total 7 poin dan menempati posisi kedua di bawah Brasil yang memimpin klasemen berdasarkan selisih gol.

Meskipun sudah memastikan lolos, Bono mengakui bahwa timnas Maroko tidak tampil sebaik mungkin saat menghadapi Haiti, sambil menyoroti bahwa awal pertandingan tidak berjalan ideal.

Baca juga.. Video: Mbappé menggeser tahta "The Phenomenon" dan terus mengejar Messi

Kiper Al-Hilal asal Saudi Arabia itu mengatakan dalam wawancara dengan jaringan stasiun televisi "Al-Riyadiya" Maroko: "Kami tidak memulai pertandingan melawan Haiti dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, kami berhasil memperbaiki situasi dan membuat segalanya menjadi lebih baik di lapangan."

Ia menjelaskan: “Jika kami ingin melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia ini, kami tidak boleh memikirkan siapa lawan kami, melainkan harus mengalahkan tim mana pun yang kami hadapi.”

Bono juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung Maroko yang telah mendukung tim sepanjang perjalanan mereka di turnamen ini, sambil menegaskan bahwa para pemain merasakan dukungan besar yang mereka terima baik di dalam maupun di luar stadion.

Ia menambahkan: “Kami berterima kasih kepada para pendukung yang terus mendukung kami, dan tujuan kami adalah mencapai tahap sejauh mungkin di Piala Dunia ini.”

Timnas Maroko berharap dapat melanjutkan hasil positifnya selama babak gugur, serta terus menulis babak baru dalam prestasinya di kancah internasional, setelah memastikan tempatnya di antara tim-tim terbaik yang lolos ke babak 32 besar.