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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bono kembali ke gawang Al Hilal menghadapi Al Taawoun, trio maut pimpin lini serang

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arab Saudi
Maroko

Sang pemimpin ingin kembali ke jalur kemenangan

Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, kembali ke skuad tim dalam laga menghadapi Al Taawoun di Liga Roshn Saudi, sementara trio penebar teror memimpin lini serang.

Al Hilal bertandang ke markas Al Taawoun, hari Sabtu ini, di stadion tuan rumah di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, mengumumkan susunan pemain resmi, yang menandai kembalinya Bounou setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen pada laga sebelumnya melawan Neom, yang berakhir dengan kekalahan dua gol tanpa balas.

Bounou akan bermain di belakang kuartet yang terdiri dari Mohamed Mahzari dan Mutaib Al Harbi di kedua sisi, serta Hassan Tambakti dan bek asal Senegal Kalidou Koulibaly di jantung pertahanan.

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Saudi Pro League
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Al-Taawoun
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Al Hilal
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Trio lini tengah seperti biasa akan terdiri dari pemain asal Serbia Sergej Milinkovic-Savic, pemain asal Portugal Ruben Neves, dan Mohamed Kanno.

Adapun lini serang akan terdiri dari trio asing, dipimpin oleh pemain asal Inggris Ollie Watkins, dengan di kedua sisinya pemain asal Belanda Crysencio Summerville dan pemain asal Brasil Gabriel Martinelli.

Al Hilal ingin merebut kembali puncak Liga Saudi, di mana saat ini mereka menempati peringkat ketiga dengan 15 poin, hasil dari 5 kemenangan dan satu kekalahan, terpaut dua poin di belakang Al Ittihad, dan satu poin di belakang Al Qadisiyah yang telah memainkan satu laga tambahan.

Sebaliknya, Al Taawoun menempati peringkat keempat belas di klasemen dengan hanya 3 poin, hasil dari hasil imbang di 3 pertandingan dan kekalahan dalam jumlah yang sama, tanpa meraih satu kemenangan pun.

Berikut susunan pemain Al Hilal:

  • Penjaga gawang: Yassine Bounou
  • Lini pertahanan: Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Mutaib Al Harbi
  • Lini tengah: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Mohamed Kanno
  • Lini serang: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
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