Meski Al Hilal berhasil merebut tiga poin berharga dari Al Hazm, kemenangan itu tidak menghentikan munculnya pertanyaan seputar sejumlah pilihan teknis di dalam tim, setelah sang juara banyak kesulitan sebelum memastikan kemenangan dengan skor satu gol tanpa balasan, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Al Hilal meraih kemenangan sulit atas Al Hazm kemarin, sehingga mencapai 24 poin dan memuncaki klasemen Liga Roshn sendirian. Namun, penampilan yang ditunjukkan tim selama pertandingan membuka pintu bagi kritik dan catatan teknis, khususnya terkait posisi penjaga gawang.

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Bandar Al Ruzaihan, analis program "Al Montasaf", mengomentari pertandingan Al Hilal melawan Al Hazm dengan melontarkan pernyataan mengejutkan terkait posisi penjaga gawang, setelah ia menuntut peninjauan ulang atas keberadaan kiper asal Maroko Yassine Bounou, meski ia memiliki posisi besar di dalam tim.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Al Ruzaihan mengatakan: "Bounou adalah nama besar, tetapi ia harus berada di bangku cadangan", sebuah pernyataan yang memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan dilakukannya perubahan dalam susunan utama Al Hilal pada laga-laga mendatang.

Analis "Al Montasaf" itu menambahkan sebuah pertanyaan terkait posisi Mohammed Al Owais, penjaga gawang timnas Saudi, dengan berkata: "Mengapa kita tidak mengandalkan Mohammed Al Owais, kiper timnas Saudi, sebagai pemain utama?", merujuk pada perlunya memberinya kesempatan lebih besar untuk tampil bersama tim.

Pernyataan ini membuka pintu perdebatan seputar persaingan untuk posisi penjaga gawang di Al Hilal, antara Bounou yang memiliki pengalaman besar dan kiprah internasional, dan Al Owais yang juga memiliki pengalaman lokal maupun internasional, di saat tim berupaya mempertahankan puncak Liga Roshn dan melanjutkan persaingan untuk gelar.



