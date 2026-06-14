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Bono: Kami tidak akan berhenti di Brasil, dan Piala Dunia adalah kesempatan yang tak terulang

Y. Bounou
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Scotland vs Morocco
Scotland
Al Hilal
Saudi Pro League
Maroko
Brasil
AS
Skotlandia
Arab Saudi

Apa yang dikatakan oleh penjaga gawang veteran asal Maroko itu?

Yassine Bounou, kiper tim nasional Maroko, menegaskan pentingnya terus bekerja dengan semangat yang sama setelah meraih hasil imbang berharga 1-1 melawan Brasil, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Bono mengatakan kepada media setelah pertandingan: "Alhamdulillah, saya rasa kami sudah mendekati performa terbaik kami. Ada momen-momen bagus di mana tim bergerak sesuai yang diharapkan, dan yang terpenting, kami keluar dengan kondisi fisik yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya melawan Skotlandia, yang akan menjadi laga yang sangat berat."

Dia menambahkan: "Kita harus terus melanjutkan kerja yang sudah kita mulai, karena kita sudah berjuang keras, dan penting untuk mempertahankan semangat dan performa yang sama di pertandingan-pertandingan mendatang, dan kita tidak akan berhenti di Brasil."

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Kiper Al-Hilal asal Saudi Arabia itu berbicara tentang pentingnya menikmati suasana turnamen, dengan mengatakan: "Saya ingin semua pemain menikmati partisipasi ini di Piala Dunia, karena momen seperti ini tidak sering terulang dan tidak mudah dilupakan."

World Cup
Scotland crest
Scotland
SCO
Morocco crest
Morocco
MAR

Bono menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Jika kami menikmati pengalaman ini dan memberikan yang terbaik di lapangan, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kami, dan kami berharap dapat meraih prestasi besar di turnamen ini."

Timnas Maroko bersiap menghadapi Skotlandia di pertandingan kedua Grup C, dalam upaya meraih kemenangan pertamanya di turnamen ini dan memperkuat peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya.

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