Kiper asal Maroko, Yassine Bounou, yang membela Al Hilal, berbicara mengenai ambisi sang klub dalam persaingan merebut gelar pada musim ini.

Al Hilal menang atas rival mereka, Al Ittihad, dengan skor 3-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Bounou dalam pernyataan seusai pertandingan yang disoroti surat kabar "Asharq Al-Awsat" memuji perkembangan level Liga Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa perekrutan para pemain istimewa turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas persaingan.

Mengenai berhadapan dengan sahabat (Youssef En-Nesyri) di dalam lapangan, Bounou berkata: "Sepak bola itu indah karena ia mempertemukanmu dengan sahabat-sahabat yang menjadi seperti keluarga, baik di klub maupun di tim nasional, tetapi hari terus berputar dan kau mendapati dirimu terpaksa harus berhadapan dengan mereka, dan itu bukan hal yang mudah."

Bounou menutup pembicaraannya mengenai laga melawan Al Sadd, dengan berkata: "Liga Champions Elite Asia merupakan salah satu target utama klub pada musim ini, dan kami menang pada pertandingan pertama, serta insya Allah kami akan melanjutkannya."







