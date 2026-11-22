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Gim "GTA 6" menyedot perhatian jutaan orang sejak dirilis ke pasaran pada 19 November ini, setelah penantian selama 13 tahun sejak seri sebelumnya. Namun, demam rilisan baru ini kali ini merambah hingga ruang ganti sepak bola dan sampai ke salah satu pemain Manchester United, yang tak mampu menahan antusiasmenya hingga pagi hari.

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Rockstar Games merilis seri keenam dari franchise "Grand Theft Auto", salah satu seri gim video paling terkenal di dunia, di tengah antusiasme besar para pemain yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan rilisan terbaru tersebut.

Momen peluncuran itu berubah menjadi peristiwa luar biasa di sejumlah negara. Banyak orang menunggu hingga tengah malam agar bisa langsung bermain begitu versi baru tersedia, disertai meningkatnya angka ketidakhadiran di tempat kerja serta lonjakan pesanan antar makanan bersamaan dengan rilisnya gim tersebut, menurut harian Sport asal Spanyol.

Para bintang sepak bola pun tak luput dari euforia ini. Sejumlah pemain terbiasa bermain gim video selama perjalanan bersama tim mereka atau seusai latihan, tetapi keterikatan mereka pada jadwal pertandingan dan kebutuhan istirahat membatasi hobi tersebut.

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Di Manchester United, penyerang Kamerun berdarah Prancis Bryan Mbeumo mendapati dirinya menjadi sasaran kritik sebagian suporter, setelah memperlihatkan antusiasmenya terhadap gim baru tersebut dengan cara yang menarik perhatian dan memunculkan pertanyaan soal waktu yang ia habiskan untuk bermain.

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Melalui akun media sosialnya, Mbeumo mengunggah foto layar pemuatan gim "GTA 6" pada tengah malam, sebagai tanda bahwa ia langsung mencobanya begitu dirilis. Foto itu disertai keterangan singkat: "Bersejarah".

Langkah ini muncul setelah sang pemain, dalam wawancara sebelumnya, mengungkapkan bahwa ia telah memesan gim tersebut lebih dulu dan menegaskan bahwa ia menantikan tanggal rilisnya. "Sekarang saya hanya menunggu, gim ini akan membuat saya tinggal di rumah setiap hari... setelah latihan," ujarnya.

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Foto tersebut memancing reaksi di kalangan pendukung Manchester United. Sang pemain dikritik sebagian dari mereka karena waktu unggahannya, mengingat pentingnya pemain sepak bola mendapatkan istirahat yang cukup sebelum menjalani pertandingan, menurut Thestandard.

Seorang suporter menulis: "Jadi kita berada di zona degradasi, punya laga wajib menang melawan rival terbesar kita akhir pekan ini, pelatih baru baru saja tiba dari Amerika, dan Mbeumo sialan masih terjaga lewat tengah malam bermain GTA 6."

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Unggahan lain berbunyi: "Menghabiskan semalam suntuk bermain GTA sebelum sesi latihan pertamanya bersama manajer baru jelas merupakan pilihan yang (tepat)."

Suporter lainnya menulis komentar: "Kalian ada latihan besok, pergi tidur sana," sementara yang ketiga menambahkan: "Kita berada di peringkat ke-18 dan akan melawan Liverpool di laga berikutnya."

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Peluncuran gim tersebut bertepatan dengan dimulainya latihan pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino bersama Manchester United, setelah ia mengambil alih tim yang menempati posisi kedua dari bawah klasemen dan tengah berupaya keluar dari zona degradasi. Debutnya akan berlangsung Minggu malam ini melawan Liverpool dalam laga besar yang dinanti di Anfield.

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