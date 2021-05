Bomber Chelsea Timo Werner: Singkirkan Real Madrid Dari Liga Champions Tidaklah Mudah!

Werner berjasa besar mengantar Chelsea lolos ke final setelah turut mencetak gol di leg kedua babak empat besar.

Penyerang Chelsea Timo Werner menyambut gembira kelolosan timnya ke final Liga Champions musim ini, namun ia menegaskan hal itu tidak digapai dengan mudah karena harus menyingkirkan Real Madrid.

The Blues memastikan diri melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan juara 13 kali Madrid lewat agregat 3-1, dengan mereka mengamankan skor 2-0 di leg kedua semi-final yang digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/5) dini hari WIB tadi.

Di pertandingan semalam, Chelsea mendapatkan kemenangannya berkat gol-gol dari Werner dan Mason Mount di masing-masing babak, selagi nama terakhir menjadi pemain termuda kedua Inggris (22 tahun dan 15 hari) yang sanggup mencetak gol di semi-final Liga Champions setelah Wayne Rooney melawan AC Milan (21 tahun dan 182 hari).

Final Liga Champions nanti merupakan yang ketiga dalam sejarah Chelsea, sebagaimana itu menjadi All-English Final ketiga setelah The Blues vs Manchester United pada 2008/09 dan Liverpool vs Tottenham Hotspur pada 2018/19.

Ditanya BT Sport soal selebrasi yang terjadi di ruang ganti, Werner menjelaskan: “Ya, selebrasinya gila. Di sepuluh menit terakhir saya tidak punya suara karena kami sering berteriak.

“Apa yang kami lakukan hari ini luar biasa. Kami memang tidak banyak menguasai bola, namun cara kami mengontrol bola, ritmenya melawan tim dengan pemain kelas dunia di setiap posisi termasuk luar biasa.

“Kami masih muda namun kami tidak bodoh dan membuat kesalahan. Hari ini kami sangat, sangat bagus.”

Werner mencetak gol pertamanya di Liga Champions dari sebuah open play untuk Chelsea, menjadi yang pertama sejak September 2019 bersama RB Leipzig melawan Benfica, untuk sekaligus menyudahi catatan 17 penampilan tanpa gol.

Gol Werner semalam tercipta setelah ia menanduk bola rebound hasil tendangan Kai Havertz, dan penyerang internasional Jerman itu mengaku mudah saja mencetak golnya.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

“Saya harus menunggu lama agar bola itu turun [setelah mengenai mistar],” lanjut Werner. “Itu rasanya seperti berjam-jam menunggu namun saya rasa permainan kami, untuk menempatkan Kai di posisi tersebut [untuk menembak], dengan bola dikirim [N’Golo Kante] kepadanya sebelum mengenai gawang - itu adalah gol mudah bagi saya.

“Satu hal yang bisa Anda katakan kepada kami hari ini adalah bahwa kami seharusnya bisa menyudahi laga ini sejak awal babak kedua namun, pada akhirnya, ini tidaklah mudah melawan Real Madrid dan kami sudah bermain sangat, sangat baik.”

Adapun final Liga Champions nanti menurut rencana digelar di Istanbul pada Sabtu (29/5) mendatang.