Pemain Prancis, Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, kehilangan kontraknya dengan dua perusahaan besar asal China, setelah sebuah video yang beredar memperlihatkan dirinya bercanda mengenai mendiang pemimpin China, Mao Zedong, memicu gelombang kemarahan luas di China, di tengah tuduhan bahwa ia telah melukai perasaan nasional dan melampaui batas yang dapat diterima dalam memperlakukan simbol-simbol sejarah.

Jaringan "RMC Sport" Prancis menyebutkan bahwa perusahaan minuman "Dongpeng" dan perusahaan produk susu "Mengniu" mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka mengakhiri kerja sama dengan Mbappe, sebagai tanggapan atas pernyataan yang dinisbahkan kepadanya dalam video yang beredar, yang memicu kontroversi luas di berbagai platform media sosial China.

Perusahaan "Dongpeng" mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa mereka dengan tegas menolak segala perilaku yang menyinggung perasaan nasional, sembari menegaskan penerapan kebijakan tanpa toleransi sama sekali terhadap tindakan semacam itu, sebelum akhirnya mengumumkan mengakhiri segala bentuk kerja sama dengan penyerang Prancis tersebut dengan segera.

Perusahaan "Mengniu" mengeluarkan pernyataan serupa tak lama kemudian.

Gambar satire yang memicu krisis

Krisis ini bermula dari sebuah video yang memperlihatkan Mbappe berbicara tentang gambar-gambar satire paling lucu yang pernah membuatnya tertawa di internet, dengan menunjuk pada sebuah gambar hasil editan di mana wajahnya ditempatkan menggantikan wajah seorang tokoh yang ia sebut sebagai "diktator China", dalam isyarat yang diyakini terkait dengan Mao Zedong.

Layanan verifikasi digital milik kantor berita AFP pada awalnya tidak dapat memastikan keabsahan video tersebut, sementara reaksi kemarahan meningkat setelah video itu menyebar luas, di tengah kritik yang menganggap pernyataan tersebut menghina China dan rakyatnya.

Mbappe memiliki popularitas besar di China, di mana para penggemar mengikuti berita bintang-bintang sepak bola dunia dengan penuh antusias, meski timnas China absen dari Piala Dunia sejak satu-satunya penampilan mereka pada edisi 2002. Namun, komentar-komentar satire yang berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah memiliki sensitivitas khusus di negara itu, terutama ketika menyangkut simbol-simbol politik terkemuka.

Kemarahan China dan tuntutan agar Mbappe dimintai pertanggungjawaban

Berita tentang perusahaan "Dongpeng" mengakhiri kerja samanya dengan Mbappe menjadi topik teratas dalam daftar yang paling banyak diperbincangkan di platform "Weibo" China, di tengah seruan dari sejumlah pengguna agar diambil tindakan hukum terhadap pemain tersebut serta tuntutan ganti rugi.

Salah satu pengguna menulis bahwa ia tidak akan lagi membeli produk kedua perusahaan itu kecuali diambil tindakan hukum terhadap Mbappe, sementara pengguna lain menggambarkan pernyataannya sebagai "sangat berbahaya dan tidak pantas", dan menganggap bahwa pernyataan itu telah melampaui batas yang dapat diterima.

Situs olahraga China "Dongqiudi" juga mengkritik video yang beredar tersebut, dan menganggap bahwa pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap China dan rakyat China, serta melukai perasaan para penggemar sepak bola di negara tersebut.