"Bom Pasal 4"... Bagaimana Real Madrid berusaha menghukum Barcelona dalam kasus Negreira?

Sebuah laporan media mengungkap pasal yang menjadi landasan Real Madrid dalam upayanya untuk menjatuhkan sanksi kepada Barcelona terkait kasus Negreira yang terkenal.

Real Madrid memperkuat posisinya dalam kasus "Negreira" setelah mengumumkan telah mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), menuntut agar kasus disiplin terkait pembayaran yang diterima oleh José Negreira—mantan wakil ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol—dari klub Barcelona dibuka kembali.

Sementara itu, surat kabar “AS” menerbitkan laporan yang membahas pasal yang ingin dimanfaatkan Real Madrid agar UEFA menjatuhkan sanksi kepada Barcelona.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa sistem disiplin dalam sepak bola dunia dirancang sedemikian rupa sehingga federasi-federasi kontinental, baik dalam kompetisi domestik maupun kontinental, memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang merusak integritas kompetisi.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kasus Negreira kembali menjadi sorotan setelah tuntutan Real Madrid yang tegas dan langsung “agar keadilan ditegakkan terkait pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada mantan wakil ketua Komite Teknis Wasit.”

Ia mencatat: “Langkah yang diambil Real Madrid menunjukkan bahwa sistem sepak bola Spanyol telah kembali ke keadaan semula, bukan lagi ke hubungan persahabatan yang selama ini mendominasi di antara klub-klub besar Spanyol dalam beberapa tahun terakhir, dan sanksi apa pun yang mungkin dijatuhkan terhadap Barcelona menjadi kewenangan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), karena hal ini berkaitan dengan kompetisi domestik.”

Surat kabar tersebut menambahkan: “Secara spesifik, Pasal 4 Peraturan Disiplin UEFA menyatakan bahwa wewenang untuk menyingkirkan tim mana pun yang berpotensi mengancam integritas kompetisi berada di tangan badan kontinental tersebut.”

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Pasal 4 tersebut berbunyi sebagai berikut: Jika UEFA, berdasarkan semua keadaan dan informasi yang dimilikinya, menyimpulkan bahwa suatu klub telah terlibat secara langsung atau tidak langsung, sejak Pasal 50(3) Anggaran Dasar UEFA mulai berlaku, yaitu pada 27 April 2007, dalam kegiatan apa pun yang bertujuan untuk memanipulasi atau memengaruhi hasil pertandingan di tingkat nasional atau internasional, maka klub tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Larangan ini berlaku hanya untuk satu musim sepak bola.”

Asosiasi tersebut juga menekankan bahwa Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) berhak, namun tidak diwajibkan, untuk mengambil keputusannya berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh badan olahraga nasional atau internasional, badan arbitrase, atau pengadilan negara.

UEFA juga berhak untuk tidak menyatakan ketidaklayakan suatu klub untuk berpartisipasi dalam kompetisi jika meyakini bahwa keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan yang sama oleh badan olahraga nasional atau internasional, badan arbitrase, atau pengadilan negara, telah secara efektif mencegah klub tersebut berpartisipasi dalam kompetisi klub yang diselenggarakan oleh UEFA.

Ia menambahkan: “Pada kenyataannya, UEFA belum menutup kasus yang pernah digambarkan oleh ketuanya, Aleksander Čeferin, sebagai skandal terbesar dalam sejarah sepak bola.”

Ia menjelaskan: “Sanksi tidak harus didasarkan pada putusan pengadilan, namun badan administratif sepak bola Eropa memutuskan untuk menunggu keputusan pengadilan.”

Surat kabar tersebut bertanya: “Namun, apa peran FIFA dalam semua ini?”

Dan menjawab: “Sebagai pengawas semata, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) turun tangan ketika menyangkut federasi olahraga dalam kasus pengaturan skor atau penipuan, tetapi tidak dapat mengambil tindakan apa pun terhadap klub-klub.”

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Dalam kasus ini, FIFA menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, dengan mempertimbangkan bahwa sanksi apa pun harus dijatuhkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA).”

Menurut laporan tersebut, Barcelona dapat diskors dari kompetisi antarbenua selama satu tahun tanpa perlu putusan pengadilan.