Bologna vs Aston Villa: Pemenang & pecundang - Pasukan Eropa asuhan Unai Emery menguasai jalannya pertandingan saat ketangguhan tim Italia mulai runtuh

Stadio Renato Dall’Ara menjadi arena yang riuh rendah dalam laga perempat final Liga Europa ini, namun justru Aston Villa yang berhasil keluar sebagai pemenang dan semakin mengukuhkan reputasi mereka di kancah Eropa. Kembali beraksi setelah jeda selama delapan belas hari sejak kemenangan mereka atas West Ham di liga domestik, tim asuhan Unai Emery tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan. Mereka menghancurkan tim Bologna yang, meski telah menorehkan perjalanan gemilang hingga tahap ini termasuk mengalahkan Roma, harus mengakui keunggulan taktis dari tim favorit turnamen ini.

Bagi Villa, kemenangan 3-1 ini lebih dari sekadar keunggulan di leg pertama; ini adalah pernyataan niat bagi klub yang saat ini menyeimbangkan perburuan empat besar Liga Premier dengan ambisi Eropa. Bologna, yang berada di peringkat kedelapan Serie A dan kesulitan menampilkan performa kandang yang konsisten, kini menghadapi tugas berat di leg kedua. Pertandingan ini menjadi pengingat yang jelas akan perbedaan pengalaman di level ini, saat para pemain senior Villa mengendalikan tempo dan memanfaatkan kelemahan pertahanan pasukan Vincenzo Italiano.

Pemenang

John McGinn

Kapten Villa memasuki pertandingan ini di bawah sorotan, dengan media Italia dan manajer Bologna Vincenzo Italiano mengidentifikasinya sebagai ancaman utama. McGinn merespons dengan penampilan yang menunjukkan fleksibilitas taktis yang luar biasa. Memulai dari posisi yang lebih maju, ia akhirnya turun lebih dalam untuk menguatkan lini tengah, menunjukkan mengapa ia menjadi poros sistem Emery. Dengan kembali mencetak gol ke gawang Rossoblu—gol ketiganya dalam delapan belas bulan terakhir—ia membuktikan diri sebagai momok abadi bagi mereka. Kemampuannya untuk menerobos dari lini belakang dan kepemimpinannya di lingkungan yang tidak bersahabat mengukuhkan statusnya sebagai pemain besar, hampir sendirian membenarkan penolakan klub terhadap rumor transfer Paskah yang mengaitkannya dengan kepindahan.

Youri Tielemans

Kembali ke susunan pemain inti untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, Tielemans menghadirkan ketenangan dan ketepatan teknis yang sesekali kurang dimiliki Villa selama ia absen. Bermain berdampingan dengan Amadou Onana, pemain internasional Belgia ini berhasil menyelesaikan 92% operannya, bertindak sebagai pengatur tempo yang memungkinkan Villa bertahan dari tekanan awal Bologna. Keputusannya untuk memasukkan Tielemans merupakan risiko yang diperhitungkan oleh Emery, namun hal itu membuahkan hasil yang memuaskan karena ia membantu mengarahkan transisi dari pertahanan ke serangan dengan presisi yang klinis. Penampilan ini memastikan bahwa ia kini menjadi starter yang tak terbantahkan untuk "mini-musim" tujuh pertandingan yang krusial, yang akan menentukan harapan Villa di Liga Champions.

Unai Emery

Pemenang empat kali kompetisi ini menambah satu lagi taktik ke dalam portofolionya. Peringatan Emery kepada para pemainnya untuk "menghormati kompetisi" jelas berdampak, karena Villa bermain dengan disiplin layaknya tim yang sudah berpengalaman di ajang ini. Keputusannya untuk menempatkan Emiliano Buendía bersama Morgan Rogers menciptakan kelebihan kreativitas yang tak bisa diimbangi oleh barisan belakang Bologna, yang kehilangan pemain kunci seperti Mikhail Vitik. Emery kini telah menempatkan Villa sebagai tim yang harus dikalahkan di Liga Europa, sekaligus semakin mengangkat reputasinya sebagai manajer babak gugur terbaik dalam sepak bola Eropa modern.

Tim yang Kalah

Federico Ravaglia

Dipercayakan untuk menjaga gawang saat Lukasz Skorupski absen, Ravaglia mengalami malam yang sulit di balik barisan pertahanan yang goyah. Meskipun ia tak bisa berbuat banyak menghadapi tendangan keras yang menghasilkan gol ketiga Villa, posisinya saat gol pertama tercipta patut dipertanyakan, dan ia kurang memiliki wibawa yang dibutuhkan untuk menstabilkan barisan belakangnya saat Villa melancarkan serangan gencar di babak kedua. Dalam pertandingan di mana Bologna membutuhkan kiper mereka untuk tampil tanpa cela guna mempertahankan kedudukan imbang, ketidakmampuan Ravaglia mengatur kotak penaltinya saat situasi bola mati terbukti merugikan. Penampilan ini kemungkinan akan memicu desakan untuk mencari solusi permanen di bawah mistar gawang jika absennya Skorupski terus berlanjut.

Vincenzo Italiano

Meskipun memuji John McGinn sebelum pertandingan, Italiano gagal merancang sistem yang mampu menetralisir pemain internasional Skotlandia tersebut. Garis pertahanan tinggi Bologna berulang kali dieksploitasi oleh serangan langsung Morgan Rogers dan Ollie Watkins, dan penyesuaian taktis Italiano di babak kedua terlambat untuk menghentikan laju lawan. Dengan performa kandang Bologna yang kini hanya mencatatkan satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di Dall’Ara, tekanan semakin meningkat pada Italiano untuk menemukan solusi atas ketidakonsistenan mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Kekalahan 3-1 di kandang secara efektif mengakhiri impian Eropa mereka kecuali terjadi keajaiban di Villa Park.

Jhon Lucumí

Bek asal Kolombia itu ditugaskan untuk mengawal Ollie Watkins, namun sepanjang pertandingan ia kesulitan menghadapi pergerakan dan kekuatan fisik sang penyerang. Lucumí tertangkap tidak berada di posisinya saat gol kedua tercipta dan tampak semakin frustrasi seiring berjalannya pertandingan, hingga akhirnya mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang sengaja. Sebagai pemimpin di lini pertahanan Bologna, ia gagal menunjukkan ketangguhan yang telah diperingatkan Emery kepada timnya. Penampilan ini menyoroti kesenjangan pertahanan antara tim papan tengah Serie A dan tim-tim elit Liga Premier, sehingga reputasi Lucumí di panggung besar sedikit tercoreng.

Kesimpulannya, Aston Villa sudah satu kaki di semifinal. Ketajaman mereka, yang dipimpin oleh John McGinn dan dilatih oleh sang ahli kompetisi ini, Unai Emery, terbukti terlalu tangguh bagi tim Bologna yang kurang memiliki ketenangan pertahanan yang diperlukan. Meskipun tim Italia itu sesekali menunjukkan performa yang membuat mereka mengalahkan Roma di babak sebelumnya, mereka pada akhirnya dikalahkan oleh mesin Villa yang lebih berpengalaman dan berbasis data. Leg kedua di Birmingham kini terasa seperti formalitas belaka.