Bologna vs Aston Villa: Kronologi Pertandingan - Aston Villa yang tajam memastikan kemenangan di Stadio Renato Dell'Ara

Aston Villa membawa intensitas permainan menekan tinggi khas Liga Premier ke benua Eropa, menghancurkan Bologna dengan penampilan penyelesaian akhir yang tajam. Tim asal Inggris ini mempertahankan disiplin pertahanan mereka dan memanfaatkan celah-celah struktural di barisan belakang tuan rumah asal Italia itu sepanjang sembilan puluh menit pertandingan.

Meskipun Bologna berhasil menguasai area sayap pada awal-awal pertandingan, mereka kurang memiliki ketenangan di sepertiga akhir lapangan yang diperlukan untuk menandingi performa Villa. Hasil ini memperkuat posisi Villa di papan atas klasemen Liga Europa, sementara Rossoblu harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan.

Babak pertama

4' — 💥 peluang awal bagi Castro

Santiago Castro menemukan ruang di antara bek tengah Villa dan melepaskan tendangan rendah. Emiliano Martinez terpaksa melakukan penyelamatan dengan ujung jari untuk menghalau bola menjadi tendangan sudut.

12' — 🟨 kartu kuning untuk Onana

Amadou Onana mendapat peringatan karena melakukan pelanggaran terlambat terhadap Remo Freuler di lingkaran tengah. Gelandang asal Belgia itu terjebak di sisi yang salah saat Bologna melakukan transisi.

20' — 🔄 perubahan taktik dari Emery

Unai Emery memberi isyarat kepada Youri Tielemans untuk mundur lebih dalam guna memberikan perlindungan lebih terhadap serangan Bologna di sayap kiri. Villa beralih ke formasi blok tengah yang lebih konservatif.

28' — ⚽ gol untuk Aston Villa

Ollie Watkins memecah kebuntuan dengan tendangan khasnya. Umpan terobosan akurat dari Morgan Rogers mengarah ke sang penyerang, yang kemudian melesakkan bola melewati Federico Ravaglia ke sudut bawah gawang.

35' — 📺 Pemeriksaan VAR untuk penalti

Wasit dipanggil ke monitor untuk memeriksa kemungkinan handball yang dilakukan Ezri Konsa. Setelah tinjauan singkat, keputusan awal bahwa tidak ada penalti tetap berlaku, yang membuat para penonton tuan rumah kecewa.

41' — 💥 McGinn membentur tiang gawang

John McGinn melepaskan tendangan keras dari jarak 20 yard yang mengalahkan Ravaglia tetapi membentur mistar gawang. Villa mendominasi menjelang akhir babak pertama.

44' — 🟨 Kartu kuning untuk Lucumi

Jhon Lucumi menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran sinis terhadap Buendia untuk menghentikan serangan balik cepat Villa. Tendangan bebas yang dihasilkan berhasil dihalau dengan mudah.

Babak kedua

52' — ⚽ gol kedua untuk Aston Villa

Emiliano Buendia menggandakan keunggulan dengan sundulan cerdik di tiang dekat. Lari tumpang tindih dan umpan silang Lucas Digne memberikan umpan sempurna bagi pemain asal Argentina tersebut.

61' — ⚽ Bologna memperkecil ketertinggalan

Lewis Ferguson memberi harapan bagi tuan rumah dengan gol yang dieksekusi dengan baik. Ia datang terlambat ke kotak penalti untuk menyambung umpan silang Joao Mario, mengalahkan Martinez di tiang dekatnya.

68' — 🔄 Bologna melakukan tiga pergantian pemain

Vincenzo Italiano mengubah formasi menjadi lebih agresif, memasukkan pemain segar di sepertiga akhir lapangan. Tuan rumah mengerahkan lebih banyak pemain ke depan dalam upaya mencari gol penyeimbang.

74' — ⚽ gol ketiga untuk Aston Villa

Morgan Rogers memperlebar keunggulan menjadi dua gol. Ia menerobos ke kotak penalti dan melepaskan tendangan rendah yang sedikit membelok, mengecoh kiper.

82' — 💥 Martinez menggagalkan upaya Bernardeschi

Federico Bernardeschi mencoba tendangan voli spektakuler dari tepi kotak penalti. Martinez melakukan penyelamatan kelas dunia dengan menepis bola ke atas mistar gawang, mempertahankan keunggulan.

89' — 🟨 Kartu kuning untuk McGinn

Kapten Villa ini mendapat peringatan karena membuang-buang waktu saat melakukan lemparan ke dalam. Tim asuhan Emery mengelola menit-menit akhir pertandingan dengan profesional.

90+2' — 🔄 penguatan pertahanan

Emery memasukkan pemain tambahan untuk memperkuat pertahanan di menit-menit akhir. Villa berhasil menetralisir ancaman Bologna untuk mengamankan tiga poin di kandang lawan.

Kesimpulan akhir pertandingan

Kemenangan 3-1 Aston Villa di Stadio Renato Dell'Ara merupakan contoh sempurna dalam mengelola pertandingan di level Eropa. Meskipun Bologna menguasai bola dalam waktu yang cukup lama dan beberapa kali menguji Emiliano Martinez, ketajaman Villa lah yang menjadi faktor penentu. Gol-gol dari Watkins, Buendia, dan Rogers mencerminkan tim yang jauh lebih nyaman dalam transisi. Bologna menunjukkan kilasan kualitas melalui Lewis Ferguson, namun pada akhirnya kurang memiliki ketangguhan pertahanan yang diperlukan untuk menahan lawan sekelas Premier League.