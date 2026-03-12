Bologna-Roma, waspadai kartu kuning: siapa yang mendapat peringatan dan berisiko absen di leg kedua

Hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum dimulainya pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa, sebuah Derby Italia antara Bologna asuhan Vincenzo Italiano dan Roma asuhan Gian Piero Gasperini. Pertandingan all-Italian ini akan menentukan peluang kedua tim untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa kedua terbesar dan lolos ke babak berikutnya, yaitu perempat final turnamen kontinental.

Kedua pelatih Italia telah merilis susunan pemain resmi dan, di antara absennya pemain karena cedera atau skorsing, tidak ada kejutan besar. Berikut ini adalah pilihan para pelatih.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Pelatih: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Pelatih: Gasperini





Beberapa pemain yang bermain sejak menit pertama - dan tidak hanya mereka - harus berhati-hati dengan kartu kuning: Vitik, Miranda, dan Bernardeschi dari Bologna serta Celik, Hermoso, dan Ndicka dari Roma sedang dalam masa hukuman.