Pada leg pertama babak 16 besar Liga Europa, akan terjadi laga all-Italian antara Bologna asuhan Vincenzo Italiano dan Roma asuhan Gian Piero Gasperini. Pertandingan all-Italian ini akan menentukan peluang kedua tim untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa kedua terbesar dan lolos ke babak berikutnya, yaitu perempat final turnamen kontinental.

Kedua pelatih Italia telah merilis susunan pemain resmi, dan tanpa adanya kejutan besar akibat cedera atau skorsing. Berikut ini adalah pilihan para pelatih.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Pelatih: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Pelatih: Gasperini





Beberapa pemain yang tampil sejak menit pertama - dan tidak hanya mereka - harus berhati-hati dengan kartu kuning: Vitik, Miranda, dan Bernardeschi dari Bologna serta Celik, Hermoso, dan Ndicka dari Roma sedang dalam masa hukuman.





Pada menit ke-13, wasit Jerman Jablonski memberikan kartu kuning kepada Miranda (yang melakukan pelanggaran terhadap Zaragoza), yang akan absen dalam pertandingan leg kedua pada Kamis, 19 Maret di Roma karena hukuman larangan bermain.